Оплатить проезд в автобусах Новороссийска теперь можно по геопозиции

В Новороссийске запустили технологию оплаты проезда в общественном транспорте с использованием геопозиции пассажира.

Она помогает быстро и удобно оплачивать поездки по городу. Проект реализован Сбером совместно с муниципальным унитарным предприятием «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска» при участии оператора транспортной системы Час Пик.

Управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко

Как отметила Управляющая Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко, внедрение оплаты проезда по геопозиции в Новороссийске — важный шаг в цифровизации транспортной инфраструктуры города, Черноморского побережья и всего региона. «Жителям и гостям города больше не нужно искать наличные или прикладывать карту к терминалу: оплата происходит автоматически через приложение по нажатию кнопки. Это обеспечивает дополнительное удобство и экономию времени пассажиров и перевозчиков до 30% в часы пик»,— отметила она.

Глава города-героя Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что технология запущена на всех транспортных средствах МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». «В дальнейшем планируем распространить практику на весь городской транспорт Новороссийска. Уверен, что нововведение положительно оценят новороссийцы, к тому же это экономически выгодно для перевозчика. И что не менее важно — у пассажиров остается право выбора, каким способом оплачивать проезд», — сказал мэр.

Технология оплаты по геопозиции реализуется в рамках Стратегического направления в области цифровой трансформации транспортной отрасли РФ до 2030 года и проекта обеспечения бесшовного перемещения жителей городов и туристов по всей стране без необходимости предъявлять бумажные документы «Зеленый цифровой коридор пассажира». Она уже работает в более чем 10 российских крупных городах, в том числе — и на юге России.