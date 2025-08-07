Суд заключил под стражу продавщиц алкоголя, которым отравились 10 человек

Адлерский районный суд арестовал двух жительниц Сочи по обвинению в торговле кустарным алкоголем, от которого погибли десять человек и еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

30-летняя и 71-летняя фигурантки обвиняются в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ. Согласно материалам дела, обвиняемые торговали на рынке «Казачий» алкогольными напитками кустарного производства, выдавая их за домашнее вино и чачу.

Суд считает, что обвиняемые знали, что реализуемая продукция изготовлена неизвестными лицами и не соответствует требованиям безопасности для жизни и здоровья покупателей. После употребления поддельного алкоголя пятеро пострадавших попали в больницу с токсическим отравлением. Один человек скончался, четверо остаются в тяжелом состоянии.

В ходе судебного заседания следователь Следственного комитета сообщил, что «по предварительной информации установлено, что от отравления алкоголем, проданного обвиняемыми, погибли не менее 10 человек».

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обеих подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц и 30 суток — до 4 октября 2025 года включительно.

Вячеслав Рыжков