В Крыму выписали из больницы ребенка, пострадавшего от нападения дяди с топором

Шестилетнего ребенка, которого ранил дядя кухонным топориком в Крыму, выписали из больницы для амбулаторного лечения. Об этом сообщили в минздраве региона.

Как ранее писал Следственный комитет России, 27-летний мужчина кухонным топориком убил 12-летнего племянника и ранил шестилетнего племянника и их 37-летнюю мать. Женщине и младшему сыну удалось выжить, они попали в реанимацию в тяжелом состоянии. Тело нападавшего обнаружили в поле через двое суток.

«Ребенок, пострадавший 2 декабря в результате нападения родственника, выписан на амбулаторное лечение. Женщина продолжает лечение в стационарных условиях, ее состояние оценивается как удовлетворительное»,— говорится в сообщении минздрава.

Анна Гречко