Водолаз погиб при уборке мазута в Анапе

Спасатель-водолаз Семен Луговой погиб во время очистки Черного моря от мазута в поселке Джемете (муниципальное образование города Анапа, Краснодарский край). Об этом сообщили в Telegram-канале регионального управления МЧС. В ведомстве уточнили, что водолаз, вероятно, не успел вовремя подняться на поверхность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Погибший спасатель-водолаз Семен Луговой

Фото: @mchs_kuban Погибший спасатель-водолаз Семен Луговой

Фото: @mchs_kuban

На поиск Семена Лугового отправился другой спасатель. Он и обнаружил водолаза. «К сожалению, реанимационные действия результатов не дали»,— заявили в МЧС. Семен Луговой служил в МЧС России с 2011 года. Он был спасателем первого класса.

Сегодня новые выбросы мелкой фракции мазута были обнаружены на двух участках пляжей в Анапе, в том числе на пляже поселка Джемете.

Первые пятна мазута после крушения двух танкеров в Керченском проливе обнаружили утром 17 декабря на побережье Анапы. Танкеры перевозили в общей сложности 9,2 тыс. т мазута, значительная его часть вылилась в море. Сейчас очистка загрязненного побережья в Краснодарском крае и Крыму продолжается. По состоянию на 28 февраля со дна порта Анапы извлечено 77,4 тыс. кг разлитого сырья.

Подробнее о ситуации в Черном море — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».