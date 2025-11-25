Количество пострадавших от налета БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех

В Новороссийске во время атаки украинских беспилотников травмы получили четыре человека. По промежуточным данным оперативного штаба Краснодарского края, в городе также увеличилось до семи количество пострадавших домов.

Обломки БПЛА повредили пять многоквартирных и два частных дома в разных районах Новороссийска. На двух улицах падение частей беспилотников привело к возгораниям, их устраняют оперативные службы. В оперштабе сообщили, что в результате произошедшего в двух домах пострадали несколько квартир.

Еще два человека получили травмы, находясь на улице во время налета БПЛА. Пострадавшим диагностировали раны легкой и средней тяжести, согласно информации ведомства. Мужчины госпитализированы в больницу, им оказывают помощь медики.

На территории Новороссийска тревога по БПЛА действует с 21:00 24 ноября. К 3:30 25 ноября режим угрозы не снят.

София Моисеенко