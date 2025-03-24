Число пострадавших в ДТП с автобусом в Крыму выросло до 43 человек

Согласно уточненным данным, в результате аварии с автобусом в Симферопольском районе Республики Крым пострадали 43 человека. Шесть пассажиров погибли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В больницах находятся 37 человек, включая восемь детей. Согласно итогам обследования, 22 пострадавших, включая одного ребенка, госпитализированы. Четыре пациента находятся в тяжелом состоянии. 18 — в состоянии средней степени тяжести. 15 пострадавшим оказали амбулаторную медицинскую помощь.

Авария произошла утром в районе села Укромное. Водитель пассажирского автобуса врезался в припаркованный у обочины большегруз с прицепом, груженным зерном. В результате столкновения погибли шесть пассажиров — трое мужчин и трое женщин. Сейчас водитель задержан в качестве подозреваемого, следствие готовится предъявить ему официальное обвинение и ходатайствовать о заключении под стражу.

Алина Зорина