Раненная при атаке ВСУ на Севастополь девочка умерла в больнице

Несовершеннолетняя жительница Севастополя, раненная осколками украинского военного беспилотника, скончалась в больнице, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Сегодня в Москве в больнице, несмотря все усилия врачей, скончалась 15-летняя Арина. Она была ранена 30 ноября во время варварской атаки ВСУ на наш город. От осколка сбитого воздушного объекта оборвалась жизнь 15-летней девочки. Просто девочки, у которой вся жизнь была впереди, все мечты, все надежды... Это невыносимая боль для всех нас. Мои самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшей. Нет слов, чтобы выразить горечь этой утраты. Севастополь сегодня скорбит вместе с вами»,— написал господин Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, подобные атаки на город — это целенаправленный террор, который не имеет никакого военного смысла, кроме как запугать, посеять панику и боль.

Девушка была ранена 30 ноября в севастопольском парке Победы. Ее доставили в местную больницу в очень тяжелом состоянии, где врачи несколько дней пытались спасти ее жизнь, сделав несколько сложных операций. 6 декабря самолет Ил-76 доставил пациентку на лечение в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.

Александр Дремлюгин, Симферополь