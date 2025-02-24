На Кубани во время прогулки с дочерью отец провалился под лед и погиб
В Кореновском районе во время прогулки отец и дочь провалились под лед на реке, мужчина утонул. Девочку спасли, сейчас она находится в больнице. Кореновским межрайонным следственным отделом по Краснодарскому краю проводится процессуальная проверка, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе ведомства.
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
Согласно информации, распространившейся в соцмедиа, отец с ребенком пошли кормить лебедей на реку Журавку.
СУ СК России по Краснодарскому краю напоминает гражданам об опасности нахождения на неокрепшем льду водоемов в зимнее время года. Жителей Кубани призывают следовать мерам безопасности и не выходить на тонкий лед.