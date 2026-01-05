Осуждены, оправданы, национализированы

Редакция «Ъ Северо-Запад» выбрала самые громкие процессы и инциденты прошедшего года: новые приговоры криминальным авторитетам Кулибабе и Глущенко, еще одно «дело медиаменеджеров» в отношении петербургского депутата Малькевича и главы местного Центра управления регионом (ЦУР) Елены Никитиной, национализация университета профсоюзов и отстранение ректора Запесоцкого, аресты критиков Алексея Навального и прекращение преследования единственного выжившего свидетеля гибели дроноводов Гудвина и Эрнеста.

В январе 2025 года Приморский районный суд города приговорил 67-летнего экс-депутата Госдумы РФ и одного из лидеров группировки Михаила Глущенко к 24 годам строгого режима за организацию тройного убийства на Кипре в 2004 году. Тогда на одной из вилл были лишены жизни предприниматель Вячеслав Шевченко, его партнер Юрий Зорин и переводчица Виктория Третьякова. На излете СССР подсудимый был известен в криминальных кругах как Миша Хохол и входил в «Тамбовскую» группировку, лидером которой признан судом Владимир Барсуков (Кумарин) по прозвищу Кум. В 2015 году Глущенко получил 17 лет за организацию убийства депутата Галины Старовойтовой в 1998 году. С учетом отбытого он мог выйти на свободу в июне 2026 года.

Начало года также ознаменовалось еще одним громким вердиктом в отношении легенды преступного мира 90-х — экс-президента петербургской Федерации вольной борьбы Владимира Кулибабы, считавшегося правой рукой «смотрящего» Константина Яковлева (Костя Могила). В середине февраля присяжные признали его виновным в организации убийства другого «авторитета» — Игоря Савина (Кувалда), расстрелянного в 1993 году из автоматов в машине вместе с охранником. Его защита настаивала, что все доказательства по делу притянуты, не согласуются между собой и вовсе не соответствуют здравому смыслу.

В марте борец-вольник, находящийся под стражей с 2021 года, получил 10 лет колонии общего режима. Незадолго до приговора ему было предъявлено новое обвинение — на этот раз в организации убийства своего знакомого Александра Боброва в 1995 году.

15 марта в ресторане «IL Патио» на территории петербургского аэропорта Пулково сотрудниками военной контрразведки ФСБ России был задержан начальник радиотехнической службы Главного штаба Военно-морского флота РФ капитан 1-го ранга Олег Лопатиев. Офицер, по версии следствия, с которой согласился суд, брал откаты от предпринимателей, компании которых поставляли техсредства по гособоронзаказу. Деньги передавались гендиректором компании «Изумруд» Станиславом Медведевым, действовавшим под контролем оперативников. Каперанг вину признал и по итогу был наказан девятью годами строгого режима, а также штрафом в 16,5 млн рублей. Сторона защиты посчитала приговор слишком суровым.

В конце марта горсуд отменил решение первой инстанции и оставил без удовлетворения требования влиятельного петербургского бизнесмена Ильи Трабера к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, который вел так называемое дело «Тройки», о защите чести и деловой репутации, предполагавшее взыскание 1 млн рублей. Поводом для судебной тяжбы стала статья в газете королевства Publico, где утверждалось, что российский миллиардер «приказал убить» испанского прокурора по борьбе с коррупцией.

Эту информацию, по мнению бизнесмена, автор получил от самого Хосе Гринды Гонсалеса. Однако российский суд пришел к выводу, что ответчик «не может нести ответственность за высказывания СМИ, вдохновленные его словами».

В начале апреля в Москве правоохранительные органы задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере Дмитрия Фосмана — гендиректора петербургской фирмы «Благо Инвест», являющейся одним из ведущих производителей растительных масел в стране. Позже Тверской суд столицы отпустил фигуранта из СИЗО под домашний арест.

Тогда же в Санкт-Петербурге суд начал слушать «дело медиаменеджеров» (точнее, одно из «дел медиаменеджеров»: есть и другие, но во всех материалах присутствуют те, кто так или иначе был связан со структурами Евгения Пригожина.— «Ъ Северо-Запад»). Главному редактору ресурса «Конкретно.ру» Кириллу Метелеву и руководителю фирмы «Глагол» Александру Гладышеву вменили вымогательство у на тот момент претендентки на пост губернатора города Марии Михайловой за блок на негатив в СМИ.

Производство в отношении 60-летнего господина Метелева было приостановлено из-за заключения им контракта для участия в специальной военной операции.

Изначально в прессе предполагали, что данное дело связано с делом руководителя пригожинской медиагруппы «Патриот» Ильи Горбунова, который в мае этого же года получил десять лет колонии за вымогательство у петербургского депутата Александра Малькевича. Последний в октябре в свою очередь стал подследственным по обвинению в хищении свыше 37 млн рублей через Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга.

Вместе с ним задержали главу ЦУР Елену Никитину, блогера Николая Камнева, замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, а также мужа госпожи Никитиной — президента Фонда культуры семьи и детства Сергея Кожокара. Показания на фигурантов, считают источники «Ъ Северо-Запад», мог дать Илья Горбунов. При этом 38-летний медиаменеджер тоже просился на фронт, но, в отличие от более возрастного Кирилла Метелева, получил отказ по здоровью.

Совершенно иная ситуация произошла с осужденным за хищения при реставрации здания Петербургской консерватории Евгением Ярмошем. В марте 2024 года его наказали девятью годами лишения свободы: находясь в заключении, коммерсант несколько раз подписал контракт с Минобороны, однако во время заседания, когда обсуждался вопрос о прекращении дела, внезапно заявил, что передумал уходить на СВО. Впрочем, от его желания уже мало что зависело.

Примечательно, что месяцем ранее объединенная пресс-служба городских судов опубликовала данные, согласно которым большинство приостановленных на тот момент судами дел в связи с уходом на СВО касалось ненасильственных преступлений. Так, к удивлению многих, в авангарде оказались вовсе не хладнокровные убийцы, мучители и костоломы, а алиментщики, воры и мошенники.

В разговоре с «Ъ Северо-Запад» писатель Даниил Туленков, попавший на фронт из мест лишения свободы, объяснил это тем, что те же угодившие за решетку бизнесмены — это часто люди, привыкшие сами по себе к риску. Поэтому логично, что немалая их часть решилась на такую страшную авантюру.

В мае начался процесс по делу экс-замначальника УМВД по Центральному району Руслана Сентемова, известного многим политическим активистам как «господин полицейский». Реплика правоохранителя по поводу обращения к нему стала мемом несколько лет назад, добавив ее автору медийности. Когда-то майор отвечал за порядок во время публичных акций. Сейчас же его судят за избиение владельца продуктового магазина.

В конце месяца в петербургском медиаполе произошло еще одно громкое событие: Россия выдала Камбодже бизнесмена Хенга Сити, который разыскивался на родине за шантаж.

Опальный предприниматель обвинил высокие чины королевства в «крышевании» кибермошенничества в регионе и попросил политического убежища в РФ, но, несмотря на это, был экстрадирован из Санкт-Петербурга в Пномпень. Его адвокаты считают, что российские правоохранительные органы нарушили процедуру выдворения.

В июне Дзержинский районный суд города признал вторую группу фигурантов «дела REvil» виновными и отпустил на свободу. Андрея Бессонова, Михаила Головачука, Дмитрия Коротаева и Романа Муромского начали судить в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде еще в октябре 2023 года вместе с другими обвиняемыми: Даниилом Пузыревским, Русланом Хансвяровым, Алексеем Малоземовым и Артемом Заецом. Последние четверо, в отличие от своих сообщников, вину так и не признали. Задержанию хакеров в конце 2021 года предшествовала просьба со стороны США пресечь деятельность кибервымогателей.

Под конец июня суд приговорил краеведа и теле- и радиоведущего Дмитрия Витушкина к одному году в колонии-поселении, однако с учетом времени, проведенного в СИЗО, отбывать наказание ему вышло всего один день. Известный сторонник идеи ингерманландского регионализма (движение с соответствующим названием включено в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими) журналист признан виновным в реабилитации нацизма за пост в соцсети про финского снайпера.

В июле суд оправдал умершего Петра Анфертьева по резонансному делу об убийстве пропавшей 13 лет назад петербурженки Вероники Архиповой. Первоначально соучастником следствие считало также пенсионера Игоря Лопарева, признавшегося ранее в содеянном. Однако позже выяснилось, что он оговорил себя под давлением. Близкие Анфертьева выступили против прекращения дела в связи смертью подсудимого, настаивая на его реабилитации.

Уходящий год был отмечен также громким суицидом: в июле в Петербурге на Смоленском православном кладбище похоронили экс-министра транспорта Романа Старовойта. Тело 53-летнего чиновника, занимавшего одно время кресло губернатора Курской области, было найдено днем 7 июля недалеко от подмосковной деревни Раздоры. Причиной смерти стала пуля из наградного Glock, который нашли рядом. За несколько часов до трагедии был обнародован указ президента РФ об освобождении господина Старовойта с должности министра транспорта.

Не исключено, что на намерение уйти из жизни могло повлиять расследование хищений при строительстве оборонительных сооружений на границе с Украиной в Курской области, которое началось сразу после его отставки с поста губернатора региона.

В этом же месяце руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Ленобласти Иван Апостолевский был административно арестован на семь суток за демонстрацию в сети экстремистской символики, которую правоохранители усмотрели в изображении Алексея Навального. Коммунист попытался оправдаться, что пост содержал критику оппозиционера, а его однопартийцы заявили, что власти таким образом устраняют наиболее активных и пассионарных политиков. Позже схожая ситуация случилась с правым петербургским активистом Саввой Федосеевой. Его суд арестовал на 15 суток (позже снизил до 13 суток). За несколько дней до этого депутат городского ЗакСа VII созыва Михаил Амосов был оштрафован за два фото погибшего в ямальской колонии политика.

Во всех случаях сторонники арестованных уверены, что наказание связано с тем, чтобы лишить их юридической возможности выдвигаться на выборах.

В сентябре городскую повестку изрядно встряхнул еще один суицид, который между тем посеял у многих некоторые сомнения в его реальности. В здании армянского консульства в Петербурге был найден мертвым экс-замглавы регионального управления Росреестра с богатой на события биографией Борис Авакян. Накануне он сбежал прямо из суда, куда его привезли для избрания меры пресечения.

Бывший чиновник, будучи под следствием по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, подписал контракт с Минобороны, но в итоге укрылся в дипведомстве, где попросил экстрадиции на историческую родину. Вечером 24 сентября эксперты констатировали его смерть. До этого по сети разошлись фотографии окровавленного тела господина Авакяна, лежащего в уборной. После этого в сети начала появляться противоречивая информация, что все это может быть инсценировкой.

В конце сентября в медиа начали появляться сообщения, что как минимум 25 жителей Ленобласти (позже число погибших превысило 40 человек) стали жертвами отравления суррогатным алкоголем. Медики пришли к выводу, что смерти наступили от последствий употребления метилового спирта. Погибшие проживали либо были зарегистрированы главным образом в Сланцевском и Волосовском районах, а также в Кингисеппском, Гатчинском, Тосненском и Приозерском. Вызвавший массовое отравление алкоголь поставила местная компания, которая находится в поселке Трубников Бор.

В октябре Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обратил в доход государства имущество и здание Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (СПбГУП) по иску Генпрокуратуры к Федерации независимых профсоюзов России. Суд установил, что объекты были построены на бюджетные средства, а ректор Александр Запесоцкий незаконно завладел этими активами. Тогда надзорное ведомство, помимо прочих злоупотреблений, припомнило экс-ректору многомиллионные расходы на заграничные перелеты и дорогие рестораны за счет своей альма-матер, а тот, недолго думая, набросился на рассказавший об этом «Ъ», созвав целую пресс-конференцию по этому поводу.

Недавно в петербургской квартире бывшего главы СПбГУП в отсутствие его самого прошли обыски. Также следственные действия прошли и в самом вузе.

Оперативные мероприятия были инициированы по заявлению врио главы университета Евгения Лубашева. Временное руководство вуза заявило о пропаже 26 млн рублей в последние пять лет — как раз когда учреждением руководил Александр Запесоцкий. Сам он на фоне таких событий, по данным «Ъ Северо-Запад», уехал из России — якобы для прохождения лечения за границей.

В конце октября при не самых обычных обстоятельствах была за попытку поджечь здание полиции арестована блогер из Петербурга Диана Чистякова. Она объяснила, что на такой поступок ее надоумили мошенники. При этом видео в ее канале были посвящены психологии преступников и тому, как не попасться им нам крючок. Теперь же молодой девушке вменяют покушение на теракт. Сама госпожа Чистякова утверждает, что является аутисткой и помогает людям с этим расстройством.

Примерно в те же дни суд отправил в СИЗО четверых жителей города и области, которые попытались совершить сразу два похищения: сначала они напали на полузащитника ФК «Зенит» и игрока сборной России по футболу Андрея Мостового, но ему удалось отбиться. День спустя злоумышленники затащили в машину бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы и бывшего спикера петербургского парламента Вячеслава Макарова, потребовав 10 млн рублей выкупа. На допросе они заявили, что действовали по указке неизвестного куратора, заверившего их, что жертвы являются наркоторговцами.

В ноябре суд заключил под стражу троих обвиняемых в убийстве петербургского криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Тела супругов расчленили на вилле неподалеку от города Хатта, куда, согласно материалам дела, их под предлогом деловой встречи заманили вымогатели. Но после того как преступники обнаружили пустой криптокошелек бизнесмена, они решили жестоко расправиться с парой. Один из фигурантов в прошлом работал в полиции. Погибший предприниматель, называвший себя другом Павла Дурова, сам ранее был осужден за мошенничество.

11 ноября Смольнинский райсуд приговорил вдову рэпера Энди Картрайта (Александр Юшко) Марину Кохал к 12,5 годам в колонии общего режима, признав ее виновной в смерти и расчленении мужа в 2020 году. Супруга музыканта, по версии следствия, преднамеренно ввела ему летальную дозу препарата «НовоРапид ФлексПен». На протяжении процесса, который длился более пяти лет, подсудимая и ее адвокаты настаивали, что Александр Юшко умер не от лекарства, а от передоза наркотиков. Жена заявила, что решила инсценировать его исчезновение, чтобы не очернить репутацию музыканта.

Госпожа Кохал призналась, что только на пятый день после случившегося поняла, что совершила «идиотский» поступок.

Буквально через пару дней под домашний арест отправился обвиняемый во взяточничестве Вячеслав Степченко, почти 20 лет руководивший пресс-службой региональной полиции. Следствие полагает, что полковник получил более 600 тыс. рублей от сотрудника издания «Конкретно.ру» за сводки происшествий. Задержание господина Степченко стало уже третьим громким случаем с начала года, когда и журналисты, и правоохранители оказываются фигурантами уголовных дел, связанных с утечками информации.

В декабре некогда влиятельный петербургский бизнесмен Александр Ебралидзе отправился в колонию. Экс-миллиардер и основатель группы «Талион» получил 3,5 года за финансовые махинации, связанные с оформлением налоговых вычетов. Два года назад предприниматель был осужден за хищения из собственного «Констанс-банка», но ввиду отбытия срока в СИЗО освобожден в зале суда. Новые обвинения коммерсант грузинского происхождения, контролировавший несколько городских рынков, изначально отрицал, но по итогу во всем сознался.

Прямо под конец года неожиданное развитие получила история участника СВО из Петербурга Виктора Каплана (позывной Сократ), который преследовался за самовольное оставление в/ч 34479. СКР закрыл дело в отношении него по реабилитирующим обстоятельствам. Боец служил вместе со специалистами по беспилотникам Сергеем Грицаем (Эрнестом) и Дмитрием Лысаковским (Гудвином), оставшись единственным выжившим после атаки БПЛА. Опасаясь за свою жизнь, Сократ отказался возвращаться в часть, но, несмотря на это, был отправлен воевать под Курск. Адвокаты петербуржца по итогу добились возвращения его с фронта, что стало уникальным случаем в регионе. Соратники погибших дроноводов называют его главным свидетелем громкого инцидента.

