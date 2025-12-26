Предновогодние гости

В Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП) вчера пришли силовики с обысками по делу о пропаже бюджетных средств, выделенных в качестве субсидий, когда им руководил отстраненный ректор Александр Запесоцкий перед национализацией вуза. Нынешний врио главы учреждения Евгений Лубашев ранее заявил, что денег в университете нет настолько, что платить преподавателям скоро будет нечем. Только за электроэнергию СПбГУП накопил долгов на несколько миллионов рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Временно исполняющий обязанности главы СПбГУП Евгений Лубашев

В четверг, 25 декабря, сотрудники МВД России пришли с обысками в университет профсоюзов (СПбГУП) для изъятия финансовой документации по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь, по одной из версий, идет о пропаже 26,9 млн рублей, которые были выделены вузу как субсидии из федерального бюджета от Минобрнауки и Минтруда с марта 2021 по февраль 2025 года, когда им руководил отстраненный ректор Александр Запесоцкий. К следователю для дачи показаний были доставлены проректор СПбГУП Лариса Пасешникова, профессор Григорий Бирженюк, доцент Дмитрий Лобок, главбух и другие сотрудники.

Поводом, как стало известно «Ъ Северо-Запад», послужила внутренняя проверка, инициированная нынешним врио СПбГУП Евгением Лубашевым — директором Петербургского техникума отраслевых технологий, временно назначенным по просьбе Генеральной прокуратуры РФ (ГП) на место господина Запесоцкого.

Против этого выступил ряд сотрудников из команды 71-летнего опального ректора, а также Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР): они обвинили нового ректора в доведении вуза до банкротства. Тот, в свою очередь, направил письмо к учредителю ФНПР, где содержалась просьба выделить учреждению 716 млн рублей, чтобы не допустить кассового разрыва, возникшего при прежнем руководстве. В письме он сообщил, что у СПбГУП нет средств, а банки могут заблокировать счета, оставив педагогов без зарплаты.

Кроме того, по данным «Ъ Северо-Запад», университет накопил долгов за электроэнергию на более чем 3,7 млн рублей перед АО «Петербургская сбытовая компания» (ПСК).

Впрочем, профком студентов и работников университета в сложившейся с ПСК ситуации обвинил самого господина Лубашева. Организация направила соответствующее обращение (имеется в распоряжении «Ъ Северо-Запад») на имя прокурора города Виктора Мельника, где сообщила, что долги образовались из-за «ненадлежащей управленческой деятельности временно исполняющего полномочия ректора».

«Отключение электроэнергии приведет к полной остановке образовательного процесса для более чем 2000 студентов и созданию невыносимых условий проживания для 600 человек, размещенных в общежитии университета. Просим вас принять неотложные меры для исключения подобного развития событий»,— говорится в тексте.

В начале декабря нового менеджера попытались не пустить на территорию университета. Ситуация разрешилась только после того, как на место приехали судебные приставы, которые позволили господину Лубашеву попасть на новое место работы.

На днях Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова подтвердил право Евгения Лубашева занимать кресло врио главы учреждения.

СПбГУП с его имуществом был истребован из незаконного владения 10 октября. Тогда надзорное ведомство, помимо прочих злоупотреблений, припомнило экс-ректору многомиллионные расходы на заграничные перелеты и дорогие рестораны за счет своей альма-матер, а тот, недолго думая, набросился на рассказавший об этом «Ъ», созвав целую пресс-конференцию по этому поводу.

В офисе Балтийской коллегии адвокатов господин Запесоцкий вместе со своими юристами еще раз заверил собравшихся журналистов, что поездки, пусть даже и оформленные через помощников в университете, были деловыми, а траты, которые ему вменяют, частично включали в себя организацию студенческих мероприятий. Тогда же он заявил, что в отношении него рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На момент выхода публикации стало известно, что пока отстраненный ректор отсутствовал дома (Александр Запесоцкий проходит лечение в клинике), в его квартире прошли обыски, пишет издание «Фонтанка». По словам бывшего руководителя вуза, в документах на проведение оперативных мероприятий также было имя его супруги. Господин Запесоцкий уверяет, что жена не имеет никакого отношения к научным работам (именно они упоминаются как причина прошедшего в СПбГУП обыска), поскольку ее специализация отличается от тем этих исследований.

Андрей Кучеров, Татьяна Титаева