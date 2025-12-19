Сократ добился своей истины

СКР закрыл дело в отношении участника СВО из Санкт-Петербурга Виктора Каплана (позывной «Сократ»), который преследовался за самовольное оставление в/ч 34479. Боец служил вместе с погибшими в 2024 году специалистами по беспилотникам с позывными Эрнест и Гудвин, оставшись единственным выжившим после атаки БПЛА. Соратники дроноводов называют его главным свидетелем громкого инцидента. Опасаясь за свою жизнь, Сократ отказался возвращаться в часть, но, несмотря на это, был отправлен воевать под Курск. Защита господина Каплана по итогу добилась возвращения его с фронта, что, по словам адвоката, стало уникальным случаем в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Каплан (Сократ)

Виктор Каплан (Сократ)



Как стало известно «Ъ Северо-Запад», военный следственный отдел СКР по Санкт-Петербургскому гарнизону прекратил по реабилитирующим основаниям производство по делу о самовольном оставлении части (СОЧ) военнослужащим, проходящим службу в период мобилизации в условиях вооруженного конфликта (ч. 5 ст. 337 УК РФ) в отношении 26-летнего Виктора Каплана, который был задержан в конце сентября сотрудниками военной комендатуры в РГПУ имени Герцена, где тот обучается на очной форме. Его поместили в Единый центр временного содержания в поселке Каменка в Ленинградской области для военных, которые подозреваются в СОЧ.

В первых числах октября Сократа, согласно материалам дела, направили в качестве сапера в Курскую область в составе штурмового отряда, несмотря на поданные им рапорты, в которых тот сообщил, что желает участвовать в предварительном расследовании по своему уголовному делу.

Позиция защиты господина Каплана, как рассказал «Ъ Северо-Запад» его адвокат Алексей Калугин, заключалась в том, что петербуржец был изначально незаконно мобилизован на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

Защитник утверждает, что полномочиями мобилизовать его доверителя республиканские военкоматы не обладали, поскольку тот все это время продолжал состоять на воинском учете в Петербурге и никогда не имел регистрации на территории ДНР. Соответственно, подчеркнул господин Калугин, преследование подлежит прекращению, а дальнейшее принуждение к участию в боевых действиях — является незаконным.

Сократ приехал в Донецк для участия в СВО еще в ноябре 2022 года добровольцем (тогда как по документам был оформлен как мобилизованный, сам по себе к военной службе петербуржец не годен из-за плохого зрения.— «Ъ Северо-Запад»): через знакомых он попал в интернациональную бригаду «Пятнашка», став к маю 2023 года командиром отделения связи. Позже бойцов данного формирования зачислили в 87-й отдельный стрелковый полк (87-й ОСП, в/ч 34479), что, по мнению некоторых солдат и самого Виктора Каплана, было сделано незаконно. Тем не менее он решил остался служить в полку, чтобы, по собственному признанию, не попасть в списки дезертиров. Там петербуржец находился под командованием подполковника Сергея Грицая (Эрнеста), занимаясь как инженер БПЛА техническими работами вместе с младшим сержантом Дмитрием Лысаковским (Гудвином).

В начале сентября 2024 года подразделение дроноводов перевели в пехоту и переместили в село Лесовка на Покровском направлении. Эрнест и Гудвин записали тогда наделавшее шуму в сети видео, в котором заявили, что их отправили в штурмовики с целью «сделать так, чтобы не выжили». Военные обвинили в различных преступлениях свое командование и, в частности, полковника Игоря Пузика с позывным Злой. В итоге все бойцы (четверо человек), за исключением Виктора Каплана, погибли в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего на них противотанковую мину. Это событие стало громким инцидентом, который дошел вплоть до министра обороны РФ Андрея Белоусова.

Скандал разделил патриотическую общественность на два лагеря: одни уверены, что нападки на Злого беспочвенны, а другие, то есть соратники погибших специалистов по беспилотникам, называют Сократа главным свидетелем тех событий, который может дать показания на командира.

Кроме того, депутат Госдумы РФ Михаил Делягин направил запрос в адрес председателя СКР Александра Бастрыкина с просьбой разобраться в ситуации с делом господина Каплана.

19 декабря военный следователь признал, что фигурант контракта с Минобороны РФ не подписывал, мобилизации не подлежал и в списки личного состава в/ч 34479 был зачислен ошибочно. А значит, судить его по ст. 337 УК РФ нельзя, так как отсутствует субъект преступления.

Андрей Кучеров