Миллиардер вышел в минус по отсиженному

Экс-миллиардер и основатель группы «Талион» Александр Ебралидзе получил 3,5 года колонии за финансовые махинации, связанные с оформлением налоговых вычетов. Два года назад предприниматель был осужден за хищения из собственного «Констанс-банка», но ввиду отбытия срока в СИЗО освобожден в зале суда. Новые обвинения некогда влиятельный петербургский бизнесмен грузинского происхождения, контролировавший несколько городских рынков, изначально отрицал, но по итогу во всем сознался.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Александр Ебралидзе перед началом заседания суда

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга признал Александра Ебралидзе (фамилию иногда пишут Эбралидзе, также известен по прозвищу Алик Рынок) виновным в уклонении подлежащих уплате организацией налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 199 УК РФ) и по совокупности с вынесенным ранее приговором по делу о хищении более 371 млн рублей «Констанс-Банка» назначил ему 3,5 года в ИК общего режима. В декабре 2023 года Октябрьский райсуд дал коммерсанту три года лишения свободы, но осужденный тут же был отпущен, поскольку ему зачли в счет назначенного срока проведенное в заключении время. Под арестом он находился больше двух лет. Подсудимого также лишили на два года права заниматься деятельностью, связанной с организацией и ведением бухучета.

Александр Ебралидзе родился в Батуми (Грузинская ССР) в семье педагогов. Окончил Ленинградский государственный педагогический институт имени Герцена, получив диплом историка. В начале 1990-х основал группу компаний «Талион», в совет которой, согласно открытой информации, в разное время входили бизнесмен Аркадий Ротенберг и театральный деятель Владимир Кехман, а в портфель активов — «Талион Империал Отель», строительная компания ООО «Леокаспис», ЗАО «АКБ Констанс-Банк» и многое другое. Господин Ебралидзе открыто заявлял о своем желании баллотироваться в главы Грузии, бросая вызов Михаилу Саакашвили. Коммерсант был дважды судим — за разбой и хранение оружия, а также за хулиганство и сопротивление властям. В Петербурге он контролировал Кондратьевский, Сытный, Сенной и Троицкий рынки.

Фигурант, согласно материалам дела, с декабря 2014 года до начала 2022-го, будучи гендиректором ООО «СТОД», включал в декларации компании ложные данные о наличии права на применение вычетов по НДС, вписывая туда сторонние фирмы-пустышки. Так, установил суд, господин Ебралидзе получил реквизиты юрлиц, не осуществляющих по факту реальной деятельности, для совершения от имени ООО «СТОД» мнимых сделок.

«Ебралидзе путем применения необоснованных налоговых вычетов по НДС, используя юридические лица, с 01.01.2017 по 30.10.2020 приискал подложные документы с формальным соответствием реквизитов документов для последующего принятия их к бухгалтерскому и налоговому учету в ООО "СТОД", а именно: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ, которыми были оформлены якобы имевшиеся финансово-хозяйственные взаимоотношения ООО "СТОД" с юридическими лицами, при том, что фактически сделки с указанными организациями являлись мнимыми, после чего обеспечил представление их в бухгалтерию общества»,— говорится в обвинительном заключении.

Таким образом, пришла к выводу сторона обвинения, предприниматель уклонился от уплаты в бюджет свыше 181 млн рублей.

Изначально Александр Ебралидзе все вменяемое отрицал, но в итоге вину признал. Дело рассматривалось в особом порядке. Обвиняемого взяли под стражу в зале суда. Весь срок в колонии фигурант не проведет, так как в зачет пойдут дни, отбытые им по первому приговору.

Бизнесмен был признан банкротом в ноябре 2022 года. «Талион Империал», расположившийся в историческом дворце Елисеевых, в сентябре 2025 года продали на торгах за 4,41 млрд рублей. Покупателем выступило ООО «Лига». Недавно стало известно, что пятизвездочный отель закрылся спустя более 20 лет работы. Осенью прошлого года более чем за 105 млн рублей была продана квартира предпринимателя и его супруги в доходном доме Иды Лидваль на Каменноостровском проспекте. Недвижимость находилась в залоге у «Балтинвестбанка», который в 2012–2017 годах кредитовал бизнесмена на сумму 405 млн рублей, из которых 338,4 млн рублей были обеспечены этой жилплощадью.

Андрей Кучеров