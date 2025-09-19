Кто здесь самый главный экстремист?

В Санкт-Петербургском горсуде прошло заседание по апелляционной жалобе правого активиста и экс-кандидата в мундепы Саввы Федосеева, арестованного на 15 суток за пост с фото Алексея Навального. Подсудимый настаивал, что привлечение его к ответственности за пропаганду экстремистской символики нелепо по своей сути, так как с погибшим оппозиционером он находился буквально по разные стороны баррикад. В итоге суд скостил ему пару дней в ИВС. Однако защита и соратники националиста расценили это как насмешку и пообещали продолжать «бороться». Подробности — в репортаже «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Савва Федосеев (слева) и адвокат Алексей Калугин (справа) в Городском суде Санкт-Петербурга

Фото: Егор Сорокин Савва Федосеев (слева) и адвокат Алексей Калугин (справа) в Городском суде Санкт-Петербурга

Фото: Егор Сорокин

Поддержать Савву Федосеева пришло около пятидесяти человек. Среди них, помимо друзей и родни, были его соратники по национал-демократическому движению «Общество.Будущее», ветераны спецоперации и члены незарегистрированной партии «Другая Россия Э. В. Лимонова». Основную массу составляли молодые люди. Большинству на вид не дать и тридцати. Многие были в камуфляже, на рукавах и бейсболках красовались нашивки с имперским флагом или гербом пророссийского проекта «Новороссия», а также шевроны подразделений, принимающих участие в СВО.

Самого активиста привезли аккурат к заявленному времени слушания: в сопровождении двух конвоиров господина Федосеева в наручниках и в кроссовках New Balance без шнурков провели под аплодисменты собравшихся через главный вход горсуда.

15 сентября Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил националисту 15 суток ареста за пост в соцсетях с изображением Алексея Навального. Несколькими днями ранее политик рассказал в своем Telegram-канале, что полиция собирается составить на него протокол о публичной демонстрации нацистской символики по статье 20.3 КоАП РФ, а у него, между прочим, на руках есть решение горсуда, где черным по белому написано, что никаким нацистом он не является и в НСДАП не состоял.

Подсудимый поблагодарил всех, кто пришел на апелляцию, но попросил вести себя сдержаннее и соблюдать дисциплину в зале заседания. Участников процесса, помимо судьи, было двое: Савва Федосеев и его адвокат Алексей Калугин, известный в правозащитных кругах как юрист, защищавший участников несанкционированных митингов и политических акций. Не так давно он сам вернулся с фронта, где служил артиллеристом в бригаде «Эспаньола», сформированной преимущественно из футбольных фанатов.

При обязательной процедуре установления личности стало известно, что 27-летний фигурант — уроженец Всеволожска Ленинградской области, должность и место работы — менеджер в книжной лавке «Листва», запомнившейся в Петербурге, помимо прочего, сбором гуманитарки для Донбасса и отменой силовиками встречи с экс-министром обороны ДНР Игорем Стрелковым, получившим в январе 2024 года четыре года колонии по делу о призывах к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ).

В самом начале защита заявила ходатайство о вызове сотрудников управления по борьбе с экстремизмом (Центр «Э»), которые составляли протокол, а также попросила назначить лингвистическую экспертизу поста, ставшего причиной административки. В обоих случаях суд отказал.

Когда процедурные вопросы были решены, первым слово взял адвокат. Он сообщил суду, что его доверитель никогда не поддерживал идеологию экстремистских организаций и, в частности, упомянутого в протоколе Алексея Навального, да и со своей стороны юрист на всякий случай заверил, что тоже не сторонник скончавшегося в ямальской колонии оппозиционера.

Алексей Калугин подчеркнул, что законодательство содержит четкое определение того, что является символикой экстремистской организации: это та символика, описание которой имеется в учредительных документах организации, в отношении которой вынесено решение о ее запрете в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

— Но материалы дела не содержат никаких учредительных документов. Я полагаю, что вывод суда первой инстанции не обоснован. Продемонстрированная фотография также не является и атрибутикой,— заявил он.

Тут защитник сделал небольшую оговорку, что в судебной практике, сложившейся по подобной категории дел, к сожалению (господина Калугина), высказываются иные позиции, но вот Большой толковый словарь русского языка, отметил он, говорит, что понятие атрибутики определяет необходимые, существенные отличительные признаки общие для какого-либо ряда предметов и явлений.

— Физиономия Навального и его фотоизображения, особенно цифровые, предметом атрибутики не являются! Кировский районный суд ввел некую новеллу, как мне показалось, при толковании данной статьи, поскольку постановление указывает, что Федосеев совершил пропаганду экстремистской организации. Тем не менее у нас статья 20.3 (КоАП РФ) предусматривает ответственность за пропаганду либо демонстрацию именно символики и атрибутики. Речь не идет об организации. По крайней мере, практика высших судов такого не знает. Это утверждение меня очень сильно удивило. Полагаю, что оно основано на неправильном понимании этой нормы. И, более того, суд пытается в данном случае применить расширительное толкование, которое недопустимо при рассмотрении подобных действий.

Выступающий заострил внимание, что повторное привлечение за подобное правонарушение в течение года влечет уже уголовную ответственность.

— У нас уголовная ответственность не может определяться на глазок!

Адвокат снова подчеркнул, что умысел Саввы Федосеева на пропаганду экстремистских организаций не доказан. В копилку аргументов он добавил, что его подзащитный с 2022 года регулярно помогает российской армии, ездит на передовую, передает аптечки и другое снаряжение.

— Я сегодня выступаю в качестве защитника, но хотел бы отметить, что и сам являюсь ветераном СВО. Когда я был на специальной военной операции, то аптечка, шлем и оборудование для наблюдения за позициями мне были предоставлены моим подзащитным абсолютно безвозмездно.

Выдержав короткую паузу, он продолжил:

— Всем известно, что Навальный занял предательскую позицию. Зачем известному общественному деятелю (Савве Федосееву) пропагандировать экстремистские организации абсолютно проукраинского характера? Как человек, который помогает нашим бойцам, может желать такого рода пропаганды?

После того, как господин Калугин закончил с вопросами, которые можно отнести, скорее, к риторическим, он переключился на тему соразмерности наказания, назначенного его доверителю.

— Суд учел благодарности и медали Федосеева, которые выданы ему за помощь фронту, и при этом назначил максимально возможное (по этой статье) наказание! Я изучал подобную судебную практику, в том числе горсуда. И в тех случаях, когда люди, можно сказать, очевидно выходили с пропагандой каких-то идей, получали штраф. Такого наказания, как назначил Кировский райсуд, не назначали никому!

Защитник также посетовал, что протокол не содержит конкретики, какие именно экстремистские организации пропагандировал господин Федосеев.

— Этот вопрос является существенным! Ведь очевидно, что демонстрация фотографии Генри Форда не является рекламой концерна Ford!

Затем Алексей Калугин продемонстрировал «Книгу мертвых» Эдуарда Лимонова и номер журнала Esquire за апрель 2022 года с ним же на обложке.

— Если полагать, что демонстрация фото лица, возглавлявшего экстремистскую организацию, является незаконной (имеется в виду Национал-большевистская партия, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), то получается и демонстрация изображения Лимонова тоже является незаконной. А его книги вообще-то продаются во всех книжных магазинах!

В этот момент напряглись уже нацболы (партия НБП признана в России экстремистской организацией и запрещена.— «Ъ-СПб»): «Ага, молодец, давай, подсказывай (правоохранительным органам)». Но, благо для лимоновцев, «эшники» в зале не присутствовали (хотя, кто его знает). Впрочем, едва ли это что-то меняет.

В заключение адвокат высказал мнение, что данной статьей наказываются часто те, кто желает участвовать в выборах, и делается это, мол, как раз, чтобы лишить их такой юридической возможности.

— Очень неприятно осознавать, что это происходит в нашей стране. В интернете я увидел, что в проукраинском сегменте по этому поводу творится настоящее ликование! Но при этом все российское патриотическое сообщество этому всему не удивляется.

Пришла очередь подсудимого сказать свое слово.

— Имел ли я злой умысел при демонстрации заукраинского экстремиста, террориста и откровенного предателя? Конечно же, нет! Я в первые дни начала специальной военной операции полностью стал на сторону Российской Федерации. Десятки раз был на фронте! Отправил грузов более чем на 40 миллионов, 12 тысяч аптечек собрано и отправлено мной совместно с командой, и буквально прямо сейчас еще 400 аптечек тоже не могут уйти на фронт. Я полностью осуждаю все структуры, которые выступили против моего Отечества.

В это время сторонники арестованного имперца вели текстовую онлайн-трансляцию в его Telegram-канале: «В зале все сидячие места заняты, слушатели толпятся у дверей», «Савва держится невозмутимо. Гордимся!», «Беспокоится за людей, которые не могут получить помощь. Савва — ЧЕЛОВЕЧИЩЕ».

— С какой целью в вашем канале вы размещали указанные в протоколе материалы?— осведомилась судья.

— Честно говоря, уже не помню. Это было полтора года назад, поэтому мне тяжело дать какую-то оценку.

Между тем публикация, которая, как утверждают некоторые сторонники Саввы Федосеева, могла заинтересовать Центр «Э», на текущий момент так и не удалена из соцсетей правого активиста, но теперь лицо Алексея Навального на этой записи закрывает большая плашка: «экстремист». Сам пост, по словам консервативного публициста Егора Холмогорова, является некрологом, так как появился в день смерти оппозиционера. В нем автор говорит, что принципиально не ходил на «митинги Лехи». Последний, заключил он, «оказался не на той стороне» и своей гибелью «окончательно забрал с собой "старую" РФ».

По возвращении из совещательной комнаты судья объявила, что срок административного ареста уменьшен с 15 суток до 13.



В конце заседания господин Федосеев еще раз поблагодарил всех, кто пришел на суд. Когда полицейские вели его по коридору он успел перекинуться парой слов с близкими и попросил принести ему в изолятор временного содержания «Властелина колец».

После слушания адвокат Калугин сообщил «Ъ-СПб», что сторона защиты, несмотря на небольшое послабление, не согласна с решением апелляционной инстанции и намерена подавать кассационную жалобу, а если понадобится — дойти до Верховного суда РФ. «У нас действуют такие нормы, которые правоприменитель может применять в отношении невиновных лиц по политическим мотивам — это абсолютно недопустимо. Люди возмущены тем, что сегодня произошло. Но это не значит, что надо впадать в уныние, потому что уныние — страшный грех»,— резюмировал он.

Защитник добавил, что их команда будет привлекать внимание парламентариев. Позже соратники националиста из движения «Общество.Будущее» заявили, что результат последнего слушания «похож на издевку». Они записали «обращение к депутатам Государственной думы», не упоминая конкретные имена и партии, с «призывом защитить закон и дать широкую огласку ситуации» и указали, что собираются «бороться за отмену этого приговора».

Сам господин Федосеев, с его слов, в предстоящей кампании участвовать и не планировал. В прошлом году его через суд сняли с муниципальных выборов в МО «Литейное».

Андрей Кучеров