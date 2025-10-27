Форвард отразил нападение

В Санкт-Петербурге арестованы четверо жителей города и области, которые попыталась совершить два похищения. Сначала они напали на полузащитника ФК «Зенит», игрока сборной Андрея Мостового, но ему удалось отбиться. День спустя они затащили в машину бизнесмена Сергея Селегеня, зятя депутата Госдумы, потребовав 10 млн рублей выкупа. На допросе они заявили, что действовали по указке неизвестного куратора, заверившего их, что жертвы являются наркоторговцами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Игрок ФК «Зенит» Андрей Мостовой

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемым в похищении зятя депутата Госдумы и нападении на футболиста «Зенита». Им инкриминируются похищение человека (ст. 126 УК РФ), покушение на похищение человека (ст. 30 и ст. 126 УК РФ) и разбой (ст. 162 УК РФ).

Согласно материалам дела, нападение на 27-летнего футболиста сине-бело-голубых и российской сборной Андрея Мостового было совершено в ночь на 24 октября, когда спортсмен находился возле дома №10 на улице Вязовой, где, помимо прочего, располагаются волейбольный клуб «Зенит» и магазин «Азбука Вкуса».

Когда футболист подходил к своему автомобилю, подбежавшие к нему налетчики в масках попытались затолкать его в салон Hyundai Grand Starex. Однако сделать этого не получилось: полузащитник оказал сопротивление, отбиться ему помог и находившийся рядом хоккеист Александр Гракун. После этого оба форварда убежали от преступников.

Интересно, что 27 октября петербургский клуб сообщил, что господин Мостовой и еще четверо зенитовцев (Денис Адамов, Юрий Горшков, Максим Глушенков и Александр Соболев) попали в расширенный состав национальной сборной. 12 ноября российская команда сыграет в Петербурге с Перу, а через три дня встретится в Сочи с Чили.

На следующий день после инцидента с футболистом, по информации Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу, те же самые фигуранты, находясь на том же месте, около половины седьмого вечера совершили похищение бизнесмена Сергея Селегеня, возглавляющего группу компаний Fizika Development.

Господин Селегень, согласно открытым данным, приходится зятем первому заместителю руководителя фракции «Единой России» в Госдуме РФ и экс-спикеру петербургского заксобрания Владиславу Макарову. Предприниматель женат на его дочери Анне Селегень (Макаровой), которая ранее была совладелицей «Петростроя», но в 2016 году вышла из состава учредителей, передав свою долю Владимиру Селегеню. Последний закончил Военно-космическую академию имени Можайского, где в 1990 годах преподавал депутат Макаров.

Группа компаний Fizika Development возвела, в частности, апарт-отель Vidi на Синопской набережной, а также строит в настоящее время в Петербурге премиальные кварталы «Остров первых» и «Моисеенко 10».

Как сообщили «Ъ-СПб» источники в правоохранительных органах, бизнесмена усадили в Land Cruiser, заковали в наручники и увезли: в машине бандиты, размахивая перед лицом жертвы пневматическим пистолетом, пригрозили господину Селегеню убийством, если он попытается вырваться, а также забрали его телефон Samsung S24.

Через установленное на смартфоне приложение банка налетчики заставили перевести им сначала 210 тыс. рублей, а затем потребовали выкуп в размере 10 млн рублей. Опасаясь за свою жизнь, бизнесмен заверил, что располагает только 2,5 млн рублей, которые на Вязовую, 10, может немедленно привезти его супруга. Злоумышленники согласились на эти условия, но когда приехали по адресу, то были схвачены поджидавшими их силовиками.

Нападавшие, как стало известно «Ъ-СПб», действовали по указаниям, которые через Telegram им передавал некий «Слава Сатанист» (движение сатанизма признано экстремистским и запрещено в РФ). Задержанными оказались молодые жители Петербурга и Ленобласти (Кудрово), 19–20 лет: Степан Мирошин (именно он, как считает следствие, нашел трех сообщников, двое из которых учились вместе с ним в Морском техническом колледже имени адмирала Сенявина), Самир Павлов, Рустам Худайдулаков и Владислав Яковлев. Еще один подозреваемый — 27-летний житель подмосковного Зарайска, как уточнила позже официальный представитель МВД России Ирина Волк, был пойман в Московской области. В деле, по сведениям «Ъ-СПб», он значится под ником «Даниил Доцент».

На допросе Степан Мирошин рассказал, что «Слава» сам вышел на него с предложением организовать похищение людей, пообещав исполнителям в награду 5 млн рублей. Неизвестный сообщил легенду, что жертвы якобы являются наркоторговцами и «травили детей». По словам Мирошина, собеседник угрожал его семье, если он откажется от похищений. Автомобили налетчиков были арендованными, похищенные деньги они переводили мелкими транзакциями на криптокошельки, предоставленные куратором.

Ход и результаты расследования по уголовному делу находятся на контроле петербургской прокуратуры.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург