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Главреду предъявили конкретные обвинения

«Дело медиаменеджеров» о вымогательстве у экс-претендентки в губернаторы Петербурга дошло до суда

Главред «Конкретно.ру» Кирилл Метелев и руководитель фирмы «Глагол» Александр Гладышев предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве у экс-претендентки в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой. Фигуранты, по версии следствия, требовали с нее несколько тысяч долларов за блок на негатив в СМИ. Одновременно в городе проходит похожий процесс в отношении бывшего управленца в пригожинском холдинге «Патриот» Ильи Горбунова, которому вменяют аналогичное преступление против политика и медиаменеджера Александра Малькевича.

Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении главного редактора портала «Конкретно.ру» Кирилла Метелева и учредителя компании «Глагол» (в 2021 году выпускала издание «Невка78») Александра Гладышева, обвиняемых в вымогательстве за непубликацию компромата (ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении предпринимательницы и некогда претендентки на пост губернатора города Марии Михайловой. В материалах дела говорится, что фигуранты действовали с апреля по конец июня 2024 года, угрожая «распространить сведения, которые могли причинить существенный вред правам или законным интересам М., на интернет ресурсе "konkretno.ru" и других сайтах, подконтрольных неустановленным лицам».

21 июня 2024 Смольнинский райсуд избрал Метелеву запрет определенных действий. 10 июля был задержан Гладышев, он получил аналогичную меру пресечения.

Как прошло первое слушание по делу экс-топ-менеджера «Патриота» Ильи Горбунова

«Фигуранты вымогали денежные средства у М., собиравшейся сделать заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы Санкт-Петербурга. Требовали 15 тыс. долларов США за снятие статьи, содержащей негатив, с интернет-ресурса. Кроме того, требовали заключить договор якобы об оказании информационных услуг, по которому М. должна была выплачивать соучастникам деньги»,— говорится в обвинительном заключении.

Однако сам Кирилл Метелев и его адвокаты утверждают, что никакого вымогательства не было: деньги якобы предложила сама госпожа Михайлова в качестве суммы по контракту на предвыборную кампанию. При этом, отмечает сторона защиты, в ФСБ обратилась тоже сама Мария Михайлова: мотивом такого поведения они называют желание вынудить Метелева прекратить заниматься журналистикой.

Мария Михайлова — член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству, гендиректор технопарка «ИнФинТех», бывший редактор «Газеты о газетах», которую в прессе связывали со структурами погибшего бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Изначально в СМИ предполагали, что дело Метелева и Гладышева связано с делом руководителя пригожинской медиагруппы «Патриот» Ильи Горбунова, которого аналогично обвиняют в вымогательстве у медиаменеджера и депутата петербургского ЗакСа Александра Малькевича. Но, как оказалось, в обоих случаях — разные версии следствия и потерпевшие.

Андрей Кучеров

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