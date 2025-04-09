Главреду предъявили конкретные обвинения

Главред «Конкретно.ру» Кирилл Метелев и руководитель фирмы «Глагол» Александр Гладышев предстанут перед судом по обвинению в вымогательстве у экс-претендентки в губернаторы Санкт-Петербурга Марии Михайловой. Фигуранты, по версии следствия, требовали с нее несколько тысяч долларов за блок на негатив в СМИ. Одновременно в городе проходит похожий процесс в отношении бывшего управленца в пригожинском холдинге «Патриот» Ильи Горбунова, которому вменяют аналогичное преступление против политика и медиаменеджера Александра Малькевича.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Обвиняемый Кирилл Метелев во время задержания

Фото: УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Выборгский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении главного редактора портала «Конкретно.ру» Кирилла Метелева и учредителя компании «Глагол» (в 2021 году выпускала издание «Невка78») Александра Гладышева, обвиняемых в вымогательстве за непубликацию компромата (ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении предпринимательницы и некогда претендентки на пост губернатора города Марии Михайловой. В материалах дела говорится, что фигуранты действовали с апреля по конец июня 2024 года, угрожая «распространить сведения, которые могли причинить существенный вред правам или законным интересам М., на интернет ресурсе "konkretno.ru" и других сайтах, подконтрольных неустановленным лицам».

21 июня 2024 Смольнинский райсуд избрал Метелеву запрет определенных действий. 10 июля был задержан Гладышев, он получил аналогичную меру пресечения.

«Фигуранты вымогали денежные средства у М., собиравшейся сделать заявление о намерении выдвинуть свою кандидатуру в губернаторы Санкт-Петербурга. Требовали 15 тыс. долларов США за снятие статьи, содержащей негатив, с интернет-ресурса. Кроме того, требовали заключить договор якобы об оказании информационных услуг, по которому М. должна была выплачивать соучастникам деньги»,— говорится в обвинительном заключении.

Однако сам Кирилл Метелев и его адвокаты утверждают, что никакого вымогательства не было: деньги якобы предложила сама госпожа Михайлова в качестве суммы по контракту на предвыборную кампанию. При этом, отмечает сторона защиты, в ФСБ обратилась тоже сама Мария Михайлова: мотивом такого поведения они называют желание вынудить Метелева прекратить заниматься журналистикой.

Мария Михайлова — член экспертного совета при комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству, гендиректор технопарка «ИнФинТех», бывший редактор «Газеты о газетах», которую в прессе связывали со структурами погибшего бизнесмена и главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Изначально в СМИ предполагали, что дело Метелева и Гладышева связано с делом руководителя пригожинской медиагруппы «Патриот» Ильи Горбунова, которого аналогично обвиняют в вымогательстве у медиаменеджера и депутата петербургского ЗакСа Александра Малькевича. Но, как оказалось, в обоих случаях — разные версии следствия и потерпевшие.

Андрей Кучеров