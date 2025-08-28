Испанский прокурор отбился от клеветы

Иск влиятельного петербургского бизнесмена Ильи Трабера о защите деловой репутации к испанскому прокурору Хосе Гринде Гонсалесу, который вел так называемое дело «Тройки», оставлен без удовлетворения. В прошлом году российский суд встал на сторону предпринимателя, потребовавшего взыскать с ответчика 5 млн руб. и опровергнуть статью в издании Publico, где говорилось что господин Трабер якобы угрожал прокурору и его семье. Однако апелляционная инстанция решила, что правоохранитель не был источником сведений в публикации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Санкт-Петербургский Городской Суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Санкт-Петербургский Городской Суд

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-СПб», Санкт-Петербургский городской суд в марте текущего года отменил решение первой инстанции и оставил без удовлетворения требования Ильи Трабера к Хосе Гринда Гонсалесу о защите чести, достоинства и деловой репутации, которое предполагало взыскание 1 млн руб. (сам истец просил 5 млн) в качестве компенсации морального вреда, неустойку в размере 100 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения суда, а также обязательство опубликовать опровержение материала в СМИ.

В иске указано, что 11 апреля 2018 года испанский журналист Карлос Энрике Байо разместил в национальной газете королевства Publico материал под заголовком «Русский мафиозо, который угрожает прокурору Гринда, нанимает адвоката Вильярехо и Де Ла Хойа». Там господина Трабера, помимо прочего, связывали с «тамбовской» ОПГ.

В статье утверждалось, что петербургский миллиардер «приказал убить» прокурора по борьбе с коррупцией, которого «считает своим главным врагом и распространил угрозу убийства на его семью».

Эту информацию, по мнению бизнесмена, автор получил от самого Хосе Гринды Гонсалеса, который долгие годы занимался расследованием дела «Тройки», связанным с отмыванием денег гражданами России в Испании. В октябре 2018 года все обвиняемые (около 20 человек) по итогу были оправданы.

В поданной на решение Дзержинского райсуда апелляционной жалобе ответчик отрицал сам факт распространения им каких-либо сведений об истце, ссылаясь, в частности, на решение мадридского суда от 22 июля 2022 года по делу об отказе Илье Траберу в удовлетворении аналогичного иска к нему.

«Судебная коллегия приняла в качестве нового доказательства представленное стороной истца письменное сообщение прокурора коллегии Верховного суда, начальника специального отдела прокуратуры по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Алехандро Лусон Кановаса от 25 февраля 2025 года, согласно которому Хосе Гринда Гонсалес, представляющий специальный отдел Центрального следственного суда № 5, ведет предварительное следствие по делу 321/2006, по которому Трабер И.И. проходит в качестве подследственного», — сказано в определении горсуда (имеется в распоряжении "Ъ-СПб").

Из материалов дела следует, что 21 мая 2023 года между Ильей Трабером и Карлосом Энрике Байо было заключено мировое соглашение. Истец отметил, что последний опубликовал опровержение в той же газете и сообщил, что вышеуказанные сведения не соответствуют действительности и то, что ему их рассказал Хосе Гринда Гонсалес. Коллегия горсуда пришла к выводу, что в статье, опубликованной 11 апреля 2018 года, указание на господина Гринду в качестве лица, являющегося источником оспариваемых сведений, отсутствует.

В определении приводятся выдержки из материала Publico: «В 2016 году Генеральный прокурор Мадригал уведомила Министерство внутренних дел, что Илья Трабер угрожал прокурору Гринде и его семье… Тогдашний Генеральный прокурор Консуэло Мадригал 7 октября того же года написала письмо министру внутренней безопасности Франсиско Мартинесу, выразив свою обеспокоенность "прямыми угрозами" против Гринды и его семьи со стороны "членов Тамбовской организации"».

Таким образом, полагает горсуд, в своей статье господин Байо указывает, что источником спорной информации являлась Консуэло Мадригал, а не господин Гринда, как утверждает журналист в своем опровержении.

То обстоятельство, что прокурор по борьбе с коррупцией заявил: «Никакая угроза не помешает мне выполнять свою работу в качестве государственного должностного лица; прокуратура Испании никогда не подчинится такого рода угрозам», не свидетельствует о распространении ответчиком порочащих сведений, поскольку заявление не содержит упоминания имени господина Трабера, сказано в решении апелляционной инстанции.

«Очевидно, что прокурор не может нести ответственность за высказывания СМИ, вдохновленные его словами… Тот факт, что в рамках осуществления журналистской деятельности Байо изложил некие факты по своему усмотрению, используя выражения, которые он счел необходимыми, не может служить основанием для привлечения к ответственности Гринда за действия Карлоса Энрике Байо и редакции газеты Publico.es», — заключила коллегия Санкт-Петербургского городского суда.

Адвокат Андрей Новокрещенов, представляющий интересы испанца, в разговоре с "Ъ-СПб" обратил внимание, что срок подачи кассационной жалобы истек 2 июля. Сторона истца на запрос редакции не ответила.

Андрей Кучеров