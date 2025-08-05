Каперангу откатили до колонии

Военный суд приговорил бывшего начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитана первого ранга Олега Лопатиева к девяти годам колонии по делу о коррупции. По версии следствия, с которой согласился суд, каперанг получал откаты от бизнесменов, компании которых поставляли техсредства по гособоронзаказу. Офицер вину признал, защита посчитала приговор слишком суровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитан первого ранга Олег Лопатиев

Фото: оперативная съемка Экс-начальник радиотехнической службы Главного штаба ВМФ капитан первого ранга Олег Лопатиев

Фото: оперативная съемка

Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд признал Олега Лопатиева виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), ему назначены девять лет колонии строгого режима, а также штраф в размере 16,5 млн руб. и запрет занимать государственные должности на три года.

В материалах дела говорится, что в 2022–2025 годах Министерство обороны РФ заключило с АО «Изумруд» и ПАО «Дальприбор» контракты на поставку технических устройств на общую сумму более 400 млн руб. Контроль за качеством поставок возлагался на начальника радиотехнической службы Главного штаба ВМФ Олега Лопатиева.

За это время каперанг, по версии военного следствия, получил более 8 млн руб. от руководителей указанных фирм за «общее покровительство» и лояльность при приемке продукции. В результате условия контрактов выполнены не были, а государству причинен значительный ущерб.

Взятки передавались в три этапа, последняя часть, 3 млн руб., согласно оперативным данным, была получена офицером в ресторане «IL Патио» в аэропорту Пулково, где Олег Лопатиев и был задержан 15 марта текущего года сотрудниками ФСБ. Деньги передавались гендиректором «Изумруда» Станиславом Медведевым, действовавшим под контролем оперативников. Последний в то время активно взаимодействовал с правоохранителями.

Первоначально фигурант свою вину отрицал. После предъявления ему обвинения офицер был заключен под стражу в СИЗО №6 «Горелово». В середине июля дело в отношении Олега Лопатиева было принято судом к рассмотрению. На тот момент он свою вину признал. Его дело рассматривалось в особом порядке. Первое слушание состоялось 29 июля, второе — 1 августа. В этот же день и был вынесен приговор.

«Лично я считаю приговор с учетом всех обстоятельств излишне суровым. Пока Лопатиев ко мне с поручением участвовать в обжаловании приговора не обращался, но этот вопрос мы с ним, безусловно, обсудим»,— сообщил “Ъ” адвокат каперанга Дей Исакас.

ПАО «Дальприбор» занимается производством гидроакустических станций, авиационных средств поиска и контрольно-измерительных приборов, а также серийным выпуском оборудования для ВМФ, включая измерители скорости звука. АО «Изумруд» (входит в состав АО «Концерн "Моринформсистема-Агат"») производит радиолокационное, радионавигационное оборудование и радиоаппаратуру дистанционного управления. Компания, согласно открытым данным, попадает под санкции США, Великобритании, Украины и Канады.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург