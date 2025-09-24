Подсудимый подписал контракт с вечностью

В здании армянского консульства в Санкт-Петербурге был найден мертвым экс-замглавы регионального управления Росреестра Борис Авакян, сбежавший из суда, куда его привезли для избрания меры пресечения. Основная версия — суицид. Бывший чиновник, будучи под следствием по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей, подписал контракт с Минобороны РФ, но в итоге отказался идти на СВО. Укрывшийся в дипведомстве господин Авакян просил экстрадиции в Армению, где ранее занимался политикой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель начальника отдела Госземнадзора управления Росреестра России по Петербургу Борис Авакян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бывший заместитель начальника отдела Госземнадзора управления Росреестра России по Петербургу Борис Авакян

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Вечером 24 сентября источники “Ъ” в правоохранительных органах подтвердили, что эксперты констатировали смерть Бориса Авакяна (в официальных сообщениях госорганов его также называют Авагяном), труп которого был обнаружен накануне в петербургском консульстве Республики Армения, расположенном на Васильевском острове. Днем по сети разошлись фотографии окровавленного тела господина Авакяна, лежащего в уборной. После этого в сети начала появляться противоречивая информация, что все это может быть инсценировкой.

Масла в огонь подливали и отдельные издания, утверждавшие, что прибывшую на место происшествия следственную группу якобы попросили удалиться из здания дипломатического ведомства, но позже выяснилось, что это не так и криминалисты беспрепятственно были допущены в консульство.

Господин Авакян проходил фигурантом дела об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК) на сумму более 4,2 млрд руб. В августе этого года он заключил контракт для участия в спецоперации.

В связи с этим уголовное дело было приостановлено, а сам обвиняемый был освобожден из-под стражи. Однако на прошлой неделе Бориса Авакяна снова задержали.

Выяснилось, что экс-чиновник расторг контракт с Министерством обороны РФ, после чего в суд поступило ходатайство о возобновлении уголовного производства. 23 августа в Кронштадтском райсуде рассматривался вопрос о мере пресечения. Прокуратура просила вновь избрать ему заключение под стражу, но когда суд удалился в совещательную комнату, господин Авакян покинул здание и скрылся, после чего объявился в армянском консульстве, где попросил экстрадиции в Армению.

Знакомые господина Авакяна в разговоре с “Ъ” отказывались верить, что он мог уйти из жизни таким образом.

Представлявшая его интересы адвокат Наталья Черникова аргументировала это тем, что ее клиент был человеком, способным на нестандартные решения в любой ситуации, о чем говорит и его богатая на события биография.

Так, бежавший в 2016 году из-под домашнего ареста господин Авакян через некоторое объявился в Армении, где начал активно заниматься политикой, в том числе как активный участник «бархатной революции» и сторонник Никола Пашиняна. Также Борис Авакян занимал пост замглавы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха и был представителем президента непризнанной республики по особым поручениям. В России политик снова был задержан в 2021 году.

«Зачем вообще ему было идти в консульство? Убить себя можно было и в суде. Нет, что угодно, только не суицид. Мы всегда говорили: "Борис Арменович, зачем вам адвокаты? Вы же сами все знаете и все умеете!" Он действительно сам всегда определял политику своей защиты. Мы (адвокаты) являлись скорее инструментами»,— пояснила юрист.

Ближе к вечеру посол Армении в РФ Гурген Арсенян подтвердил журналистам, что экс-замглавы управлений Росреестра и Росимущества по региону, по предварительным данным, покончил с собой. Другие детали дипломат не стал раскрывать, призвав дождаться результатов расследования.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург