Красных и белых объединил спецприемник

Петербургского правого активиста Савву Федосеева суд арестовал на 15 суток за демонстрацию экстремистской символики, которую правоохранители усмотрели в посте с изображением Алексея Навального. Схожая ситуация ранее произошла с депутатом от КПРФ из Ленинградской области Иваном Апостолевским. При этом что коммунист, что националист весьма критически отзывались о погибшем в колонии оппозиционере. В обоих случаях их сторонники уверены, что наказание связано с тем, чтобы лишить политиков юридической возможности выдвигаться на выборах.

В понедельник Кировский районный суд Санкт-Петербурга назначил 15 суток ареста консулу национал-демократического движения «Общество.Будущее» (ОБ), экс-кандидату в депутаты местного самоуправления и ивент-менеджеру книжного магазина «Листва» Савве Федосееву по статье о публичном демонстрировании символики экстремистских организаций (ст. 20.3 КоАП РФ). В формулировке решения, которую приводит правозащитный проект Zlawyers, чьим координатором является арестованный националист, говорится, что ставший поводом для составления протокола «информационный материал» содержит «фотоизображение Алексея Навального, имеет 2500 просмотров, 182 реакции пользователей, что подтверждает его публичность, доступность для просмотров и пропаганду».

На прошлой неделе господин Федосеев написал в своем Telegram-канале, что его вызвали в 31-й отдел полиции, но сам он не понимает, в чем именно заключаются претензии.

«Я никакой не экстремист, я законопослушный политик, который предпочитает избирательные кампании, соответствующие закону… Я не знаю, что именно стало причиной составления протокола. Был ли это какой-то мой пост в соцсетях или футболка с имперским флагом — не имею ни малейшего представления»,— подчеркнул активист.

Перед слушанием, которое по итогу прошло в закрытом режиме, его адвокат Алексей Калугин заявил, что Савве Федосееву грозит до 15 суток ареста. Уже по завершении защитник охарактеризовал весь процесс, уложившийся в одно заседание, как «просто позорище». Он возмутился, что таким образом его доверителя «отблагодарили за помощь фронту». Сам политик известен тем, что помогает бойцам на СВО. В частности, он является одним из руководителей проекта «Народная аптечка», который занимается сбором медикаментов для военнослужащих.

«Мы уже получили и прочитали мотивированное постановление. Давно не видел такого пробитого дна. Когда-нибудь подобные шедевры будут высмеиваться в рамках программ начальных курсов юридических вузов, а имена причастных к этому произволу лиц войдут в историю как часть худшего периода российского права»,— разразился гневной тирадой господин Калугин.

Адвокат подтвердил «Ъ-СПб», что сторона защиты, безусловно, будет обжаловать постановление Кировского райсуда.

Сооснователь движения «Общество.Будущее» Роман Юнеман в своих соцсетях отметил, что пост с изображением Алексея Навального, по его мнению, является поводом, чтобы лишить его соратника возможности участвовать в выборах.

Так, еще в 2017 году Центризбирком разъяснил, что в соответствии с федеральным законом от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, которые, помимо прочего, были подвергнуты административному наказанию по этой самой статье.

Впрочем, сам господин Федосеев, с его слов, в предстоящей кампании участвовать и не планировал. В прошлом году его через суд сняли с муниципальных выборов в Санкт-Петербурге в МО «Литейное». Также у националиста был конфликт с представителями узбекской диаспоры.

Господин Юнеман указал, что то, какие чувства его соратник по ОБ испытывал к скончавшемуся в ямальской колонии оппозиционеру, «объяснять не нужно», очевидно, подразумевая, что отношение было явно негативное, а саму ситуацию он назвал «уникальным прецедентом». Однако в конце июля почти то же самое произошло и с руководителем фракции КПРФ в Законодательном собрании Ленобласти Иваном Апостолевским, которому также вменили демонстрацию экстремистской символики из-за репоста снимка с изображением Алексея Навального.

Коммунист тоже настаивал, что всегда выступал с критикой основателя Фонда борьбы с коррупцией (организация признана иноагентом, внесена в реестр экстремистских, ликвидирована, ее деятельность в РФ запрещена), но, в отличие от своего противника с правого фланга, отделался семью сутками в спецприемнике.

Кроме того, на днях суд оштрафовал депутата петербургского ЗакСа VII созыва Михаила Амосова за две фотографии Навального, размещенные в Telegram-канале. Примечательно, что и господин Амосов указывал о своем несогласии с излишне националистической позицией погибшего политика.

Андрей Кучеров