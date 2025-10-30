«Флекс», да не тот

В суде Санкт-Петербурга гособвинение выступило в прениях по делу в отношении Марины Кохал, обвиняемой в расчленении мужа — рэпера Энди Картрайта. Прокуратура запросила для вдовы участника Versus Battle 13 лет лишения свободы. Супруга музыканта, по версии следствия, преднамеренно ввела ему смертельную дозу препарата «НовоРапид ФлексПен». Подсудимая, как и прежде, категорически отвергает все обвинения в умышленном убийстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обвиняемая Марина Кохал

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга Обвиняемая Марина Кохал

Фото: Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

29 октября в Смольнинском районном суде государственный обвинитель и потерпевшая сторона завершили прения по уголовному делу в отношении супруги скончавшегося более пяти лет назад 29-летнего Александра Юшко, который был известен как исполнитель Энди Картрайт и участник многих рэп-баттлов, включая Versus, где его соперниками в разное время были ATL, Obe 1 Kanobe и Грязный Рамирес. В августе 2020 года Марине Кохал предъявили обвинение в убийстве (ст. 105 УК РФ) мужа и надругательстве над его телом (ст. 244 УК РФ). Сначала ее поместили в СИЗО, но позже перевели под домашний арест, который затем заменили на запрет определенных действий.

По последнему составу прокурор на прошедшем слушании предложил освободить подсудимую от наказания по истечении срока давности, но при этом назначить ей 13 лет колонии, полагая, что смерть мужа была ее умыслом.

Обвинение считает, что госпожа Кохал решила убить своего мужа из личной неприязни с помощью инсулинового препарата «НовоРапид ФлексПен», который, согласно выводам следствия, она обманом ввела рэперу. «После введения препарата и приведения Юшко в состояние, угрожающее его жизни и здоровью, Кохал умышленно не предприняла действий, направленных на оказание первой медицинской помощи, в результате чего Юшко скончался в связи с развитием у него шокового состояния… используя пилу-ножовку и нож, обвиняемая расчленила труп Юшко на 15 частей»,— приводит выдержки из материалов объединенная пресс-служба петербургских судов.

В качестве смягчающего обстоятельства прозвучала просьба учесть наличие у фигурантки малолетнего сына, а также частичное признание фактических обстоятельств, связанных с расчленением супруга.

Адвокат семьи потерпевших Антон Кобит между тем попросил суд принять во внимание тот факт, что, несмотря на утверждения Марины Кохал, что Энди Картрайт на самом деле умер от передозировки наркотиков, опрошенные знакомые музыканта отмечали, что рэпер никогда не употреблял запрещенных веществ.

«Тринадцать человек дают показания о том, что Юшко не употреблял наркотические вещества… Это все версия подсудимой, которая не выдерживает никакой критики относительно того, что она была любящей женой и у них были прекрасные отношения»,— подчеркнул господин Кобит.

На протяжении всего процесса линия защита вдовы рэп-музыканта основывается на том, что Картрайт умер именно от передоза, а его жена, чтобы не очернить репутацию музыканта, решила инсценировать его исчезновение.

Следствие же называет в качестве мотива убийства возможный уход Александра Юшко из семьи — якобы у него была любовница, с чем не могла смириться госпожа Кохал.

Участвовавшие в деле эксперты не сходятся во мнении, что именно стало причиной гибели рэпера. Так, на последних слушаниях сторона защиты представила акт о результатах биохимического анализа стекловидного тела глаза Энди Картрайта, согласно которому смерть Александра Юшко не могла произойти от гипогликемической комы, вызванной введением инсулинсодержащего препарата.

Представляющая интересы вдовы адвокат Ирина Скурту неоднократно поясняла в суде, что результаты первой же экспертизы показали, что в волосах и печени рэп-исполнителя было обнаружено пять видов наркотиков и сильнодействующих веществ. Что касается «НовоРапид ФлексПена», который был куплен с помощью банковской карты ее доверительницы, то по ней рассчитывались и сам рэпер, и мать госпожи Кохал, поэтому приобрести лекарство, настаивает госпожа Скурту, мог кто угодно из семьи.

В пятницу, 31 октября, настанет очередь стороны защиты выступать в прениях.

Андрей Кучеров