Сроков хватило для свободы

В Санкт-Петербурге вынесен приговор четырем участникам известной хакерской группировки REvil. Они обвинялись в неправомерном обороте платежей и распространении вредоносного софта, получили по пять лет колонии каждый, однако были освобождены в связи с отбытием срока. Задержанию фигурантов в конце 2021 года предшествовала просьба американской стороны пресечь деятельность кибервымогателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Слева направо: Андрей Бессонов, Роман Муромский, Михаил Головачук, Дмитрий Коротаев

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор Андрею Бессонову, Михаилу Головачуку, Роману Муромскому и Дмитрию Коротаеву, которые, по данным ФСБ, входили в одну из самых известных в мире хакерских группировок REvil (другое название Sodinokibi). Все они были признаны виновными в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ) и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ) и получили по совокупности эпизодов по пять лет колонии общего режима каждый.

При этом все четверо были освобождены из-под стражи в зале суда в связи с отбытием наказания в СИЗО на этапе следствия и судебного процесса (день под арестом приравнивается к полутора дням колонии общего режима).

До вступления приговора в силу мера пресечения осужденным была изменена на подписку о невыезде. Суд также постановил конфисковать у Бессонова два BMW 2020 года выпуска, 51,8 млн руб. и $497 тыс., а у Коротаева — Mercedes Benz С200 2019 года выпуска. Штрафов фигурантам назначено не было.

14 предполагаемых участников хакерской группировки были задержаны в январе 2022 года в ходе операции силовиков, проведенной в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях. Как тогда сообщалось, этому предшествовала просьба властей США пресечь деятельность кибервымогателей.

По данным ФСБ, у задержанных тогда было изъято свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 тыс. и €500 тыс., а также техника, криптокошельки и два десятка автомобилей премиум-класса.

Перед Петербургским гарнизонным военным судом, впрочем, предстали только восемь человек. Но приговор выслушали не все. Перед завершением процесса материалы в отношении Бессонова, Головачука, Муромского и Коротаева были выделены в отдельное производство, так как следствие обвинило их еще и в неправомерном доступе к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ). Расследование по этой статье еще продолжается.

Тем временем четверо остальных - Алексей Малоземов, Руслан Хансвяров, Даниил Пузыревский и Артем Заец, которые вину так и не признали, в октябре 2024 года Петербургским гарнизонным военным судом были приговорены к лишению свободы на сроки от четырех с половиной до шести лет. В марте апелляционная инстанция оставила приговор без изменения. Артем Заец уже вышел на свободу.

Слушания по существу дела в отношении выделенных в отдельное производство фигурантов начались в апреле этого года. Подсудимые от дачи показаний отказались, но вину признали в полном объеме.

Согласно фабуле обвинения, в 2015 году Даниил Пузыревский создал преступную группу, которая, по версии следствия, с помощью вредоносного софта занималась неправомерным приобретением и хранением электронных средств платежей.

В материалах дела говорится, что на деньги, похищенные у иностранцев, в основном граждан США, хакеры приобретали дорогостоящие товары либо виртуальную валюту с «целью их дальнейшей перепродажи и извлечения значительного незаконного дохода».

«Головачук, Бессонов, Коротаев и неустановленные лица, выполняя преступные функции приобретателей средств платежей и компьютерной информации, приискивали и использовали вредоносные компьютерные программы, включая приисканные, созданные и усовершенствованные Муромским и иными соучастниками»,— сказано в обвинительном заключении. Еще в ходе общего для восьми фигурантов судебного процесса выяснилось, что обвинение во многом строилось на показаниях Алексея Скоробогатова, которого следствие ранее также подозревало в связях с REvil, однако позже его статус изменился на свидетеля.

Американская компания Cloudflare, предоставляющая услуги защиты от киберугроз, называла REvil (а также Killnet и Anonymous Sudan) пророссийской группировкой, возлагая на нее, в том числе, ответственность за атаку на систему SWIFT. Кроме того, хакеров считали одной из самых агрессивных виртуальных банд. Как писали в западной прессе, их жертвами якобы были ведущие мировые компании — Quanta Computer, JBS Foods, Acer, Kaseya и др.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург