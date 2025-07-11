Усопший отстоял право на защиту

В Санкт-Петербурге суд признал умершего несколько лет назад Петра Анфертьева невиновным в убийстве пропавшей в 2012 году 26-летней Вероники Архиповой. Мотив, по версии обвинения,— квартирный вопрос. Первоначально соучастником следствие считало пенсионера-«афганца» Игоря Лопарева, признавшегося ранее в содеянном. Однако позже выяснилось, что он оговорил себя под давлением. Близкие Анфертьева выступили против прекращения дела в связи смертью подсудимого, настаивая на его реабилитации. Тело девушки так и не найдено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свидетель Игорь Лопарев в зале суда

Фото: предоставлено правозащитником Динаром Идрисовым Свидетель Игорь Лопарев в зале суда

Фото: предоставлено правозащитником Динаром Идрисовым

Санкт-Петербургский городской суд 10 июля признал скончавшегося в 2021 году Петра Анфертьева невиновным в убийстве из корыстных побуждений (ч. 2 ст.105 УК РФ) пропавшей 13 лет назад Вероники Архиповой и оправдал его в связи с неустановлением события преступления. Прокуратура в ходе прений попросила признать его виновным и прекратить дело в связи с его смертью. Сторона обвинения утверждала, что подсудимый, будучи не согласным с тем, что квартира в Пушкине перейдет девушке по завещанию от гражданки Зенькович, родственником которой он являлся, решил ее убить, позвав для этого за денежное вознаграждение своего приятеля — ветерана афганской войны 63-летнего Игоря Лопарева, работающего таксистом.

В деле был и еще один предполагаемый соучастник, Алексей Зернов, но его тоже более нет в живых.

«Фигурант схватил Архипову руками за одежду, ударил головой о дверной косяк, после чего нанес не менее одного удара кулаком в область границы шеи и затылочной области. Далее, взяв в руку неустановленную литую прорезиненную киянку, приисканную непосредственно на месте совершения преступления, нанес потерпевшей не менее двух ударов в область границы шеи и затылочной области»,— сказано в обвинительном заключении.

В феврале 2023 года в ГУ МВД по региону сообщили, что опергруппа по местам жительства задержала Игоря Лопарева и его соседа Дмитрия Пригородова, «которые изобличены в совершении убийства с целью получения денежных средств пропавшей женщины». Оба в тот момент вменяемое отрицали и в итоге были отпущены, а через полтора месяца уже одного Лопарева арестовали, поместив в СИЗО-6 в Горелово, а Пригородова по итогу вовсе исключили из дела.

В заключении, как утверждают защитники пенсионера, он подвергался давлению сокамерников и оперативников, принудивших его признаться в якобы содеянном и дать показания на Петра Анфертьева.

Во время судебного процесса Игорь Лопарев заявил прокурору, что все сказанное им было сделано под принуждением к самооговору со стороны сотрудников правоохранительных органов. Так, представляющий его интересы правозащитник Динар Идрисов неоднократно заявлял, что все происходившее в СИЗО было не просто давлением, а буквально пытками: «Его заковали в наручники за спиной, с мешком на голове и пропускали через пальцы ног электрический ток. Все это зафиксировано документально. У нас есть все доказательства этому. Мы продолжим добиваться расследования пыток».

В конечном итоге обвинение в убийстве с пенсионера было снято. Ему вменили только укрывательство преступления (ст. 316 УК РФ), но после освободили от ответственности по истечению сроков давности. Господин Идрисов в разговоре с «Ъ-СПб» отметил такой момент: согласно процессуальной логике, если Анфертьев оправдан, то, выходит, и дело Лопарева об укрывательстве тоже должно быть пересмотрено.

Во время прений в горсуде защита Анфертьева подчеркнула, что все доводы прокуратуры строятся лишь на словах «афганца». Таким образом, сообщила суду адвокат семьи Анфертьевых Мария Шишканюк, показания Лопарева, данные им в 2023 году, непоследовательны и противоречивы: «Меняются лица, якобы участвующие в совершении преступления, места их нахождения, действия, которые совершали лица, указанные Лопаревым, а также информация, знал ли он о том, куда прятали труп, не знал, получал ли вознаграждение, не получал».

Защитница указала, что схожи только те показания, которые были даны Игорем Лопаревым в 2012 году и в судебных заседаниях 2024–2025 годов, когда тот уже находился в статусе свидетеля. Тогда он рассказал, что в день пропажи Вероники Архиповой они вместе с ней приехали к нему в офис, там пробыли примерно 40 минут, решая рабочие вопросы, после чего он повез девушку обратно, но та попросила высадить ее на углу улиц Красной Звезды и Радищева. Что случилось дальше, он не знает.

В беседе с «Ъ-СПб» Динар Идрисов высказал предположение, что так или иначе к делу может быть причастен экс-начальник петербургского уголовного розыска Олег Колесников, арестованный в минувшем году по обвинению в превышении полномочий.

В материалах дела говорится, что полковник полиции якобы обеспечил дачу ложных показаний о непричастности находящихся в СИЗО Алексея Смирнягина и Елены Рогалевой к убийству ректора СПбГУСЭ Александра Викторова в 2012 году.

«Есть основания полагать, что значительную осведомленность о возобновлении расследования (по делу Архиповой) в 2023-м имел бывший начальник угрозыска Олег Колесников, чьи автографы имеются на различных оперативных документах данного дела. Методы Колесникова (по делу ректора Викторова) были следующие: они выбирали тех, кто реально был организатором или заинтересованным лицом в особо тяжком преступлении, и предлагали вывести их из-под уголовного преследования. Вешали убийство либо на непричастных лиц, либо только на исполнителей и отчитывались об успешном расследовании. То есть одновременно, по всей видимости, зарабатывали на этом деньги, потому что коррупционный след прослеживается в деле Колесникова. Об этом многие писали, можно просто "погуглить"»,— пояснил правозащитник.

По сей день местонахождение петербурженки не установлено. Пушкинский районный суд признал ее безвестно отсутствующей. Семья Анфертьева получила право на его реабилитацию.

Андрей Кучеров