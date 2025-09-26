Что дед проклятый нам готовит

В Ленобласти от контрафактного алкоголя за последние несколько дней скончалось 19 жителей города Сланцы и деревни Гостицы. В организмах нескольких погибших обнаружили метиловый спирт, который, по заключению медиков, и стал причиной трагедии. Следователи между тем отмечают, что некоторые из умерших граждан страдали алкоголизмом. Задержанный за торговлю смертельным суррогатом местный пенсионер, который ранее уже привлекался к ответственности за подобное, назвал своей сообщницей сотрудницу детского сада.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По информации Следственного управления СКР по Ленинградской области, 25 сентября на территории Сланцевского района были найдены тела 42-летнего мужчины и 59-летней женщины. На месте происшествия правоохранители обнаружили пластиковую бутылку, частично наполненную жидкостью с запахом спирта. Уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. В СКР уточнили, что погибшие при жизни страдали от алкогольной зависимости. При этом накануне в полицию от медиков и жителей находящейся недалеко от райцентра Сланцы деревни Гостицы также поступили сообщения об отравлениях спиртным.

Выяснилось, что после распития суррогата семь человек скончались и еще трое госпитализированы. В жилищах каждого из них также нашли пустую тару от немаркированного алкоголя.

Позже в региональном комитете по здравоохранению уточнили, что в течение сентября в Сланцевском районе зафиксировано 19 летальных исходов после употребления кустарно изготовленного спиртного. Еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.

По подозрению в продаже спиртосодержащей жидкости, которая привела к гибели односельчан, силовики задержали 79-летнего Николая Бойцова из Гостиц, а также 61-летнюю Ольгу Степанову из Залесья. Последняя работает учителем-дефектологом в сланцевском детском саду №10, имеет высшую квалификационную категорию как педагог и 37-летний стаж по профессии. На нее во время допроса указал задержанный пенсионер.

Знакомая фигуранта, по основной версии следствия, продавала предполагаемому бутлегеру алкогольное сырье, тот разводил его водой и реализовывал.

Примечательно, что Бойцов уже привлекался к ответственности за подобное. В 2020 году, согласно материалам дела, он за 100 рублей продал местному жителю 0,5 литра спирта. Изначально ему вменили незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими лицами (ст. 14.17.1 КоАП РФ), но по итогу суд переквалифицировал деяние на незаконную продажу товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена (ст. 14.2 КоАП РФ),— и оштрафовал на 2 тыс. рублей. Подсудимый тогда на заседание не явился.

В региональном управлении СКР уточнили «Ъ-СПб», что в настоящее время подозреваемые допрашиваются. Вскоре им будет предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать о заключении обоих под стражу. Меру пресечения изберут 27 сентября в Сланцевском горсуде.

Из 19 смертей, по данным комздрава, лабораторно подтверждено, что в восьми случаях причиной стал метанол. Пострадавший, за жизнь которого сейчас борются врачи, также отравился этим веществом.

Опрошенные «Ъ-СПб» эксперты отмечают, что при изготовлении алкогольных напитков в домашних условиях метиловый спирт может образоваться сам в процессе брожения. Однако, по мнению организатора сообщества «Самогонщики юга» и автора одноименного Youtube-канала Вадима Александровича, даже в самом наихудшем кустарном самогоне будет содержаться мизерное количество метанола, которое, подчеркнул «варщик», никак особо не повлияет на обычного человека.

«От самогона отравиться насмерть очень сложно. Даже головные фракции (так называемый первач) люди пьют испокон веков. Это (трагедия в Ленобласти.— "Ъ-СПб") что-то другое: какой-то левый спирт "заехал" просто. Скорее всего, просто была какая-то партия дешевого спирта. Он по запаху схож с обычным спиртом, могли перепутать. Когда я делаю анализы своих продуктов, то там метанола вообще 0,001%. Это вообще ничего. Капля в море. Чтобы отравиться такой дозой, нужно выпить цистерну»,— уверен собеседник.

Андрей Кучеров