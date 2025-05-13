Путь к господству привел на скамью подсудимых

В Санкт-Петербурге начался процесс по делу экс-замначальника УМВД по Центральному району Руслана Сентемова, задержанного в прошлом октябре за избиение торговца. Ему вменяют превышение полномочий: офицер, по версии следствия, несколько раз ударил владельца продуктового магазина. Однако многим политическим активистам экс-силовик известен как «господин полицейский». Реплика правоохранителя по поводу обращения к нему стала мемом несколько лет назад, добавив ее автору медийности. Впрочем, вниманием прессы майор и так не был обделен, так как ранее он отвечал за порядок во время публичных акций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Первое слушание по уголовному делу Руслана Сентемова прошло 12 мая в Дзержинском районном суде Санкт-Петербурга. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Инцидент с избиением предпринимателя Вардана Арутюняна произошел в ночь на 29 сентября 2024 года на углу набережной реки Мойки и Миллионной улицы. Следствие считает, что полицейский, находясь при исполнении, несколько раз ударил своего оппонента «без каких-либо оснований». Однако сам Сентемов полагал, что в торговой точке ночью продавали алкоголь в нарушение закона.

На записи с камеры наружного наблюдения, которую распространили СМИ, видно, как фигурант дает задержанному несколько пощечин и ударяет его головой.

«Сентемов, состоящий в должности заместителя начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России по Центральному району г. СПб, с 00:00 по 02:00 28.09.2024, находясь при исполнении своих служебных обязанностей у д. 18 лит. А по ул. Миллионной в г. СПб, без каких-либо оснований, по причине личной неприязни, нанес множественные удары головой и руками в область головы А., причинив последнему ЗЧМТ (закрытую черепно-мозговую травму), сотрясение головного мозга, а также ушибы»,— сказано в материалах дела.

Задержан сотрудник правопорядка был через месяц после происшествия — 26 октября. В тот же день ему предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд майора Сентемова отправил в СИЗО. Сам подсудимый просил для себя более комфортных условий на период следствия, не связанных с заключением под стражей.

По информации объединенной пресс-службы судов города, во время заседания по избранию меры пресечения, которое проходило в Октябрьском райсуде за закрытыми дверями, фигурант вину признал и раскаялся.

На слушании по существу, как стало известно «Ъ-СПб», экс-силовик также не отрицал вменяемого, но выразил несогласие с квалификацией преступления. Защита господина Сентемова отказалась давать какие-либо комментарии.

Одно время Руслан Сентемов был одним из самых известных полицейских в городе, так как отвечал за порядок на публичных мероприятиях и появлялся почти на всех акциях протеста. Правоохранитель всегда старался вести себя подчеркнуто вежливо. Но более всего силовик прославился тем, что на одном из митингов в 2018 году попросил называть себя «господином полицейским». При задержании участника акции он произнес фразу: «Президент Российской Федерации обязал граждан обращаться ко мне "господин полицейский"». Высказывание мигом разлетелось по интернету и стало мемом в политизированном сегменте интернета.

Примечательно и то, что майор (в те годы еще старший лейтенант) полиции, по всей видимости, ошибся с первоисточником. Оригинальное высказывание принадлежит не главе государства, а тогдашнему министру внутренних дел Рашиду Нургалиеву. В 2011 году последний, отвечая на вопросы журналистов после одобрения Советом федерации закона «О полиции», посоветовал обращаться к сотруднику правопорядка на улице «господин полицейский».

Андрей Кучеров