Главу компании «Благо Инвест» Дмитрия Фосмана арестовали по делу о мошенничестве

Силовиками по делам о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) задержан Дмитрий Фосман — гендиректор петербургской компании «Благо Инвест» (входит в ГК «Благо», основанную его старшим братом Аркадием Фосманом). Данную информацию подтвердили «Ъ-СПб» в правоохранительных органах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Воронежской области Фото: Правительство Воронежской области

Собеседники «Ъ-СПб» уточнили, что арест бизнесмена проходил в Тверском районном суде Москвы.

Добавим, что Аркадий Фосман скончался в октябре 2024 года в возрасте 55 лет, его отец, Валерий Фосман, ушел из жизни через несколько дней после сына.

Также в январе текущего года стало известно, что в Ленинградской области покончил с собой коммерческий директор ГК Александр Хайдин. Его обнаружили в гараже на территории СНТ «Северная Корона» в Выборгском районе.

ГК «Благо» — один из крупнейших в стране производителей подсолнечного масла. Предприятие было основано в 1993 году. Собственными являются такие бренды, как «Благо», «Дары Кубани», «Альмадор». Всего в линейке около 10 марок растительного масла, четыре — маргарина, майонеза и спреда. По итогам 2023 года выручка компании составила 53,6 млрд рублей.

Сейчас в управлении «Благо» находится семь заводов, а на производственных площадках реализуется 430 тыс. тонн продукции в год.

Подробнее о том, в чем обвиняют Дмитрия Фосмана, — в материале «Ъ».

Андрей Кучеров