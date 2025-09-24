Уклонист с большой буквы

Бывший замглавы управления Росреестра по Санкт-Петербургу Борис Авакян сбежал из здания суда в Кронштадте во время перерыва. Это не первый случай, когда экс-чиновник, которому вменяется уклонение от уплаты таможенных платежей, скрылся от правоохранителей. Несколько лет назад он нарушил условия домашнего ареста, после чего обнаружился сначала в Париже, а потом в Ереване, где стал активным сторонником «бархатной революции», а позже — участником конфликта в Нагорном Карабахе (Арцахе). В России господин Авакян, будучи под следствием, подписал контракт с ВС РФ, но вместо СВО отправился в консульство Армении.

Экс-чиновник региональных управлений Росреестра и Росимущества Борис Авакян проходит по делу об уклонении от уплаты таможенных сборов (ч. 4 ст. 194 УК РФ) на сумму более 4,2 млрд рублей. В апреле прошлого года Генпрокуратура РФ направила дело с утвержденным обвинительным заключением в Кронштадтский районный суд Санкт-Петербурга. Вместе с ним на скамье подсудимых оказалось около двадцати человек, включая бизнесмена Дмитрия Зарубина, ставшего широко известным в 2010 году, когда на церемонию открытия его бутика Cartier на набережной реки Мойки приехала голливудская звезда Деми Мур. Последний в 2019 году получил девять лет в колонии строгого режима за аналогичное преступление.

Обвиняемые, по версии следствия, организовали ввоз товаров народного потребления и электроники на территорию Таможенного союза по подложным документам, в которых указывались другие наименования, но уже с низкой налогооблагаемой базой.

В августе этого года господин Авакян заключил контракт с Министерством обороны РФ, согласно которому должен был отправиться на СВО. В связи с этим уголовное дело было приостановлено, а сам он освобожден из-под стражи.

Однако на прошлой неделе Борис Авакян снова был задержан полицией. Выяснилось, что экс-чиновник расторг контракт.

В суд поступило ходатайство о возобновлении дела, так как фигурант решил уклониться от убытия на передовую. 23 августа на заседании Кронштадтского райсуда был рассмотрен вопрос о мере пресечения. Прокуратура просила вновь избрать обвиняемому заключение под стражу, но когда суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления, господин Авакян покинул здание и скрылся, после чего был объявлен в розыск.

В этот же день, по данным СМИ, он объявился в консульстве Республики Армения в Санкт-Петербурге.

Как сообщили источники «Ъ-СПб», знакомые с ходом расследования уголовного дела, подсудимого доставили в суд в сопровождении военных, которые почти все время находились вместе с ним, но как они его упустили — вопрос открытый.

Впервые экс-сотрудник Росреестра был задержан в июле 2016 года в московском ЦУМе, где ожидал встречи с журналистом, которого хотел заинтересовать в публикации некоей заметки. Тогда его поместили под домашний арест, но в уже в августе он сбежал из дома и на долгое время скрылся от следствия. Сначала он отправился в Европу, а позже перебрался в Армению, где занимался политической деятельностью: во время «бархатной революции» он стал сподвижником нынешнего премьер-министра закавказской республики Никола Пашиняна, а также стал вице-мэром 20-тысячного армянского города Артик. Также господин Авакян занимал пост заместителя директора Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Арцаха, от которого был освобожден в апреле 2021 года, и был представителем президента непризнанной республики по особым поручениям.

Борис Авакян снова был задержан в России в 2021 году в петербургском ресторане «Пряности и радости» на Петроградской стороне. Так, за пару дней до начала спецоперации, он записал видео прямо из столичного СИЗО, в котором сообщил, что собирается вместе с сокамерниками праздновать признание РФ независимости ЛДНР.

Беглец, по данным армянского издания «ФактИнфо», требует экстрадиции в Армению, где его также разыскивают по обвинению в незаконном пересечении границы и отмывании денег.

