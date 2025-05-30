Рэкет в рассрочку

Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Евгения Пригожина Илья Горбунов получил десять лет колонии: суд признал его виновным в вымогательстве денег у петербургского депутата Александра Малькевича и хранении наркотиков. Журналист, по версии следствия, требовал у политика несколько миллионов рублей, в противном случае обещал опубликовать на него компромат. Защита считает, что суд не учел смягчающих вину обстоятельств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Илья Горбунов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Экс-медиаменеджер холдинга «Патриот» Илья Горбунов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга 30 мая признал бывшего креативного директора «Народных новостей» (издание холдинга «Патриот») виновным в вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и незаконном хранении наркотиков без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ) и назначил 37-летнему Илье Горбунову десять лет строгого режима (прокурор просила на четыре месяца больше) со штрафом в размере 500 тыс. руб.

Суд согласился с позицией обвинения, что фигурант угрожал кандидату в депутаты Александру Малькевичу публикацией компромата, требуя «10–20 млн руб.» за то, чтобы порочащая информация не появилась в сети.

При этом следствие утверждает, что подсудимый уже организовал размещение на определенных ресурсах сведений, «позорящих» репутацию господина Малькевича, который на тот момент участвовал в довыборах в городской парламент. Во время обыска дома у фигуранта силовики также нашли гриндер (устройство для перемалывания растений) с остатками наркотических веществ.

Сам господин Горбунов отрицал, что вымогал деньги за молчание. Позиция защиты заключалась в том, что речь шла об оплате «профессионального содействия», которое в том числе касалось реакции на негативные публикации о кандидате в депутаты и помощи в PR-сопровождении на выборах. «Горбунов никогда не говорил про 10–20, он говорил про 4 (миллиона.— “Ъ”), и то в рассрочку»,— пояснил его адвокат Самвел Абрамян.

Защитник полагает, что его доверитель и потерпевший неправильно поняли друг друга, а выступавший в качестве посредника Михаил Бурчик мог неверно интерпретировать намерения сторон.

В суде фигурант заверил, что собирался вернуть деньги и после подписать с клиентом официальный договор. Обнаруженные на руках остатки флуоресцентного порошка, которым был помечен муляж банкнот (встречи Ильи Горбунова и Александра Малькевича проходили под контролем оперативников ФСБ), он объяснил тем, что купюры ему засунули правоохранители при задержании.

По версии защиты, во время процесса судья демонстрировала «достаточно предвзятое отношение» к подсудимому, которое в том числе выражалось в отказе исследования ряда доказательств по уголовному делу, включая аудиозаписи разговоров, которые велись между господином Горбуновым и потерпевшим Малькевичем.

Назначенное подзащитному наказание адвокат Самвел Абрамян счел чрезвычайно суровым, отметив, что суд не учел наличие у господина Горбунова малолетних детей и наград.

Бывший сотрудник «РИА Новости» и «Комсомольской правды» Илья Горбунов находится под стражей с конца июня прошлого года.

«Народные новости», наряду с «Экономикой сегодня» и РИА ФАН, были одним из ведущих изданий в медиагруппе «Патриот». Там журналист, по данным СМИ, курировал скандальную «фабрику троллей» (они же «ольгинские тролли») и в том числе отвечал за освещение «пригожинского мятежа» в соцсетях. Примечательно, что медиаменеджер был задержан в одно время с главредом «Конкретно.ру» Кириллом Метелевым и руководителем фирмы «Глагол» Александром Гладышевым. Их обвиняют в вымогательстве у экс-претендентки в губернаторы Петербурга Марии Михайловой, которая также является выходцем из структур погибшего бизнесмена Евгения Пригожина. Однако, как выяснилось, эти дела не связаны.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург