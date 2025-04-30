Бойся желаний своих

В Санкт-Петербургском городском суде закончился, не успев толком начаться, процесс по апелляционной жалобе экс-гендиректора ООО «Меандр» Елены Завадской и бенефициара компании Евгения Ярмоша. В марте 2024 года их признали виновными в мошенничестве и отмывании средств при реконструкции консерватории. Бизнесмены получили по семь и девять лет колонии соответственно. На заседание явился военком, который, к удивлению защитников, сообщил, что господин Ярмош отправляется на СВО. Сам подсудимый подтвердил, что подписал контракт с Минобороны, однако тут же заявил, что передумал. Как дальше развивались события — в репортаже «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель генерального директора компании «Меандр» Евгений Ярмош

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель генерального директора компании «Меандр» Евгений Ярмош

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Перед началом второго по счету заседания адвокат Олег Шерле, представляющий интересы Евгения Ярмоша, сообщил корреспонденту «Ъ-СПб», что защита, как и в прошлый раз, попросит отложить. На то были причины. Одна из них — госпожу Завадскую снова не удалось подключить к видеоконференцсвязи (ВКС).

Второй подсудимый был на линии.

— Евгений, что это вы так внимательно там читаете? — поинтересовался господин Шерле.

— Книжку,— не вдаваясь в детали, ответил подзащитный.

— Так в тюрьме Уголовный кодекс читать надо!

— Уж лучше книгу... А Елена Николаевна сегодня будет?

— Не хочет она вместе с вами участвовать! — посмеялся адвокат.

Оценил ли шутку подзащитный — понять сложно. С мест для слушателей монитора не видно, но юмор даже в такой ситуации — особенно в такой ситуации — тоже своего рода линия защиты. Но дальше будет еще веселее.

После того как тройка судей заняла свои места и объявила заседание открытым, председательствующая Марина Виноградова задала дежурные вопросы (кто есть, кого нет), в дверях появился некий гражданин в штатском, а за ним еще один — в зеленой форме.

— Ярмош здесь же?

— А… вы, собственно, кто?

— Военкомат Московского района.

Комиссар сообщил, что принес бумаги на подсудимого, который, как выяснилось, заключил контракт с Министерством обороны. Причем несколько раз. Соответствующее ходатайство легло на судейский стол. Объявлен перерыв.

— Добрый день! Вы подписывали контракт с Московским районным военкоматом? — с одной стороны спросил, а с другой, скорее, поставил перед фактом военный.

— Я их (контрактов) пять подписывал, поэтому мне тяжело сейчас сказать, о каком именно идет речь.

— Вы согласны идти на СВО? — почти по слогам произнес военком.

— Мне бы хотелось, чтобы суд все-таки рассмотрел апелляционную жалобу, после чего я смогу дать вам четкий ответ.

— Четкий ответ вы уже дали, подписав контракт!

После недолгой паузы комиссар продолжил.

— Может быть, юридически я неправильно говорю — но как военный. Вы подписали контракт. Вы готовы идти на СВО. Там у вас написано — за пределами территории РФ. Здесь уже от вас, по сути дела, ничего не зависит.

(А вот это уже была констатация.)

— Даже если вы выйдете или вам срок дадут, то мы, пункт отбора, или, скажем так, армия, заберем вас — хоть из суда, хоть из СИЗО.

— И в чем тогда вопрос ко мне?

— Ну, вы как-то начинаете сомневаться…

— Так уже больше года прошло!

— С нами вы подписывали два месяца назад.

— Я же вам говорю, у меня подписано пять контрактов. Время идет. Никто не приходил в СИЗО. Никого не интересовало, что со мной происходит! Сейчас я уже хочу дождаться рассмотрения апелляции.

— Я не ваш адвокат. Я в СИЗО не обязан ходить.

—Так. И?

— У нас есть ваш подписанный контракт. Удовлетворено ходатайство Министерства обороны…

— Еще не удовлетворено! — вмешался адвокат.

— Так вопрос ко мне-то какой?! — недоумевает господин Ярмош.

— Ну, на самом деле вопросов к вам уже нет.

Олег Шерле попытался растолковать комиссару, что его подзащитный проходит по еще одному делу, но оно пока не дошло до суда. И с правовой точки зрения, полагает защитник, даже если текущее ходатайство будет удовлетворено, то Министерству обороны в любом случае необходимо будет подать отдельное прошение во время другого процесса, а это значит, должно пройти еще время.

— Мне еще в Пушкин ехать,— посетовал военком.

— Правосудие всегда движется медленно,— пожал плечами юрист.

Однако представитель Минобороны еще раз дал понять: юридические тонкости — не его конек. Тем более что недавние законодательные новшества позволяют осуществить рекрутмент даже на досудебной стадии.

— Да, у меня сейчас еще вторая история. И она тоже так себе,— подал голос Евгений Ярмош.

— Есть такое древнее выражение: «Бойся желаний своих»,— с грустью произнес защитник.

Они имеют свойство сбываться, гласит вторая часть пословицы.

— Слушай, Олег. Я уже готов уйти… у меня уже, правда, сил нет.

— Но у нас в любом случае есть еще Завадская,— заметила ее адвокат Евгения Дюшкина.

— Ну Завадская же не пойдет воевать,— по ВКС было слышно, как Евгений Ярмош развел руками.

— Не хотели, не хотели, а потом резко захотели,— вздохнул господин Шерле, очевидно, имея в виду военное ведомство. С ним синхронно вздохнула коллега.

После того как судьи вернулись из совещательной комнаты, госпожа Виноградова продолжила.

— В адрес городского суда поступили ходатайства о приостановлении производства по делу и дальнейшего освобождения из-под стражи в отношении Ярмоша. Евгений Анатольевич, известно ли вам о заключении контракта?

— Да.

— То есть подтверждаете, что это ваше личное волеизъявление?

— С моей стороны был подписан контракт два месяца назад, но документов при себе не имею, не могу точно сказать.

— Ну сегодня это свершилось.

Вопрос о приостановлении производства был поставлен судом на обсуждение.

— Еще раз выскажите свою позицию, поддерживаете?

— Я бы не поддержал, конечно. Но, судя по всему, военком говорит, что я уже не имею на это права. Может, адвокат сможет мне подсказать сейчас что-то…

— Не совсем понятно. То есть вы два месяца назад изъявили желание подписать контракт, а сегодня передумали?

— Ваша честь, я пять раз подписывал контракт в течение года. Каждый раз все это отпадало. Конечно, я уже перегорел внутренне и успокоился.

— Евгений Анатольевич, эти обстоятельства мы вынуждены рассматривать в рамках апелляционного производства. Данный вопрос инициирован вами. И ваша позиция должна быть ясна судебной коллегии. Что скажет адвокат?

— Я возражаю по той простой причине, что в отношении Евгения Ярмоша есть еще другое уголовное дело, которое будет слушаться в Петроградском районном суде. В связи с этим он не может уйти, пока там не будет решен вопрос. Поэтому данное ходатайство следует рассмотреть позже.

— То, о чем вы сейчас говорите, в рамках иного уголовного дела, с процессуальной точки зрения, будет также приостановлено. И в любом случае разрешено органом, в чьем производстве находится уголовное дело. Сейчас этот вопрос выходит за рамки апелляционного производства. Так какая все-таки ваша позиция?

— Я не могу идти против своего доверителя, поэтому возражаю.

— Я тоже возражаю,— сообщила суду госпожа Дюшкина.

Представительница потерпевшего оставила данный вопрос на усмотрение суда. Прокурор ходатайство МО РФ поддержал. Суд — удовлетворил. Производство было решено приостановить, из-под стражи господина Ярмоша — освободить и передать в руки военным. Материалы в отношении госпожи Завадской было решено вернуть для устранения нарушений.

После недолгого разговора с военкомом адвокат Шерле повернулся к подзащитному.

— Слышал? В (СИЗО) «Горелово» тебя сегодня заберут, а в пятницу уже в Ростов поедешь.

— Ну, поеду,— флегматично отозвался доверитель.

Евгения Ярмоша и Елену Завадскую задержали и отправили в СИЗО в сентябре 2020 года. Из украденных денег, предназначенных на реставрацию Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова, легализовать фигуранты, по версии следствия, успели около 51 млн рублей, переведя их на счета подконтрольных фирм. Вину подсудимые как не признавали изначально, так и стоят на своем. Вынося приговор в марте 2024 года, суд постановил взыскать с них сумму ущерба. Однако, как ранее писал «Ъ», он будет взыскан в основном строительными лесами и бытовками. Это все, что правоохранительным органам удалось обнаружить и арестовать в рамках расследования. В разговоре с «Ъ-СПб» Олег Шерле подчеркнул, что у его подзащитного теперь даже нет своего жилья, поскольку ему пришлось продать квартиру, чтобы погасить ущерб.

Андрей Кучеров