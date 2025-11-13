Полицейского лишили связи с общественностью

В Санкт-Петербурге суд заключил под домашний арест обвиняемого во взяточничестве Вячеслава Степченко, почти 20 лет руководившего пресс-службой региональной полиции. Следствие полагает, что полковник получил более 600 тыс. рублей от сотрудника издания «Конкретно.ру» за сводки происшествий. Задержание господина Степченко стало уже третьим громким случаем с начала года, когда и журналисты, и правоохранители оказываются фигурантами уголовных дел, связанных с утечками информации.

Фото: Константин Леньков, Коммерсантъ Аргументируя свою просьбу о домашнем аресте вместо помещения в СИЗО, Вячеслав Степченко пояснил, что у него дома остался 8-летний сын и заключение под стражу может негативно сказаться на его отношениях с ребенком

Вечером 13 ноября Октябрьский райсуд Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайство ГСУ СКР об аресте начальника управления информации и общественных связей регионального ГУ МВД Вячеслава Степченко.

Вячеслав Степченко почти 20 лет возглавлял информационную службу полиции города. В 1997–2000 годах работал в ГУВД Санкт-Петербурга и Ленобласти. В 2000–2003 возглавлял отдел права в ИА «Росбалт». В 2003 году стал пресс-секретарем вице-губернатора Андрея Черненко. В 2004 году перешел на работу в Москву в Федеральную миграционную службу, а в 2005-м вернулся в петербургский главк полиции, снова став начальником управления общественных связей.

На заседании полковник сообщил, что признает вину и что уже подал рапорт об увольнении. Он начал сотрудничать с изданием «в целях контроля потоков информации», а все полученные деньги (примерно 20 тыс. рублей в месяц), по его словам, он тратил не на себя, а использовал в рабочих целях. Свои действия представитель МВД также объяснил тем, что «увлекся и преступил закон».

Аргументируя свою просьбу о домашнем аресте вместо помещения в СИЗО, Вячеслав Степченко пояснил, что у него дома остался восьмилетний сын и заключение под стражу может негативно сказаться на его отношениях с ребенком. «Я совершил преступление, но я не плохой человек»,— подчеркнул фигурант, попросив суд проявить милосердие. Суд, отклонив ходатайство следствия, избрал полицейскому в качестве меры пресечения домашний арест.

По решению суда домой вернулся и второй фигурант расследования — администратор новостного портала «Конкретно.ру» Александр Семенов, которому был избран запрет определенных действий. Он также признал свою вину.

Сотрудники СКР и УФСБ задержали господ Степченко и Семенова накануне. Первому следствие инкриминировало получение взятки в крупном размере (ч. 5 ст. 290 УК РФ), второму — ее дачу (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Обоим также вменили незаконное использование информации, содержащей персональные данные (ст. 272.1 УК РФ). В ГСУ СКР установили, что с 2022 года администратор «Конкретно.ру» передавал взятки полковнику Степченко за предоставление ежедневных сводок происшествий и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения. Всего, по версии следствия, представитель регионального ГУ МВД получил не менее 660 тыс. рублей.

Отметим, что Выборгский районный суд в мае этого года начал рассматривать дело о вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) в отношении другого сотрудника «Конкретно.ру» — главреда Кирилла Метелева. Медиаменеджер, как утверждает сторона обвинения, потребовал $15 тыс. у гендиректора технопарка «ИнФинТех» Марии Михайловой, которая претендовала на пост губернатора Санкт-Петербурга на выборах в 2024 году, за снятие заметки, в которой она была выставлена в негативном свете. Однако, как выяснил «Ъ Северо-Запад», дело господина Метелева было приостановлено в связи с подписанием им контракта с Министерством обороны РФ на участие в СВО.

Кстати, это уже третий в 2025 году арест журналистов и полицейских, предоставлявших им информацию за взятки. В июне в Свердловской области под следствием оказался редактор Ura.ru Денис Аллаяров, а через месяц в Москве — главред Telegram-канала Baza Глеб Трифонов и одна из его коллег. После этих случаев оперативные сводки и видео оказались недоступны для многих СМИ, так как журналисты и стражи порядка стали опасаться уголовного преследования.

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург