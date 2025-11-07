Убийство в ОАЭ раскрыли, не выезжая из России

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу троих обвиняемых в убийстве криптотрейдера Романа Новака и его жены Анны в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Тела супругов расчленили на вилле неподалеку от города Хатта, куда, по версии следствия, их под предлогом деловой встречи заманили вымогатели. Но после того как преступники обнаружили пустой криптокошелек бизнесмена, то решили жестоко расправиться с парой. Один из фигурантов в прошлом работал в полиции. Погибший предприниматель, называвший себя другом Павла Дурова, сам ранее был осужден за мошенничество.

Вечером 7 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО Константина Шахта, Юрия Шарыпова и Владимира Далекина, которым ГСУ СКР инкриминируется убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Их жертвы, Роман Новак и его жена Анна, проживавшие постоянно в ОАЭ, согласно материалам дела, перестали выходить на связь еще 2 октября. В правоохранительные органы с заявлением о пропаже обратились их родственники. Как уточнили в СКР, супруги должны были увидеться с якобы потенциальными инвесторами в городе Хатта. Личный водитель привез пару на стоянку у озера, после чего они пересели в другой автомобиль и уехали на указанную встречу.

Встретившие чету на съемной вилле оказались, по данным следствия, вымогателями, которые потребовали у господина Новака ключ от его криптокошелька, который в итоге оказался пустым. После этого, считают правоохранители, преступники расправились с жертвами: их трупы расчленили и закопали в пустыне.

Избрание меры пресечения фигурантам, которые после расправы вернулись в Санкт-Петербург, проходило в закрытом режиме. Адвокаты фигурантов наотрез отказывались разговаривать с прессой, а их клиенты, кроме Константина Шахта, закрывали лица куртками, когда конвоиры вели их в зал. Последний, как уточнили в объединенной пресс-службе городских судов, не признал вменяемое в вину. Владимир Далекин во всем сознался, а Юрий Шарыпов — только частично.

Константин Шахт в прошлом являлся оперативником УМВД по Выборгскому району Санкт-Петербурга, но был осужден за сбыт наркотиков. Про его предполагаемых подельников известно, что они принимали участие в СВО.

Как стало известно “Ъ”, ранее господин Новак носил фамилию жены Царев, а по рождению он и вовсе Яворский. В 2014 году он стал соучредителем ООО «Энси», связанного с криптокошельком Tizer (Transcrypt). Год спустя создал компанию «Царев Групп», которая, судя по финансовой отчетности, не приносила прибыли. В 2016 году, став уже Романом Новаком, он запустил фитнес-платформу «Спорт в народ». Именно в связи с этим проектом, а также с Transcrypt бизнесмен отсидел за мошенничество на сумму свыше 7 млн руб. После освобождения в 2023 году он уехал в Дубай, где создал новый криптопроект Fintopio.

Роман Новак публично позиционировал себя как друга создателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова.

Знавшие бизнесмена сообщили “Ъ”, что он имел дела с некой «дагестанской группировкой» и сам занимался ММА.

В свою очередь, осужденный в начале октября экс-гендиректор ООО «Коллектор 19» и акционер обанкротившегося АО «Банк "Советский"» Кирилл Ласкин, будучи под следствием в одной камере с господином Новаком, охарактеризовал его как «талантливого и обаятельного мошенника».

Андрей Кучеров, Санкт-Петербург