ЦУР не меня

В пятницу, 10 октября, Басманный районный суд Москвы избрал меры пресечения пятерым фигурантам, которых подозревают в растрате бюджетных средств, выделенных на медиасопровождение администрации Санкт-Петербурга. Среди них руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Елена Никитина, блогер Николай Камнев, известный под псевдонимом «Фима Психопат», замгендиректора телеканала «Санкт-Петербург» Сергей Сыров, муж Никитиной, президент фонда культуры семьи и детства Сергей Кожокар и депутат ЗакСа Александр Малькевич. Задержанных этапировали из Петербурга в Москву. Им вменяют хищение в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Глава ЦУР Санкт-Петербурга Елена Никитина

Фото: Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Задержали фигурантов еще вчера, рассказали «Ъ-СПб» источники в Смольном, сегодня им было предъявлено обвинение. Дело расследует Главное следственное управление СКР. Следствие установило, что в 2020–2021 годах Городское агентство по телевидению и радиовещанию Петербурга (ГАТР) под руководством Александра Малькевича заключило договоры об информационном сопровождении с частным фондом Николая Камнева. Исполнители должны были размещать информационные материалы на ресурсах канала «Санкт-Петербург», подконтрольному ГАТРу. Однако они свою работу не выполнили и предоставили фиктивные документы о якобы опубликованных материалах. В ГАТР, зная о невыполненных обязательствах, документы все равно подписали и перечислили фонду 37,2 млн рублей, выделенные из городского бюджета. Эти деньги фигуранты перевели на другие счета, а потом обналичили.

Документацию на телеканале и в ГУП «Петроцентр» силовые структуры проверяли еще весной 2024 года, отмечает собеседник «Ъ-СПб». А вопросы правоохранительных органов к Николаю Камневу, по его словам, были еще давно — во время его других проектов на бюджетные деньги.

Контракты на медиасопровождение Смольного заключались во время конфликта городской администрации и медиаструктур бизнесмена Евгения Пригожина, проводивших кампанию против Александра Беглова. Медиагруппу тогда возглавлял ныне осужденный за вымогательство у Александра Малькевича Илья Горбунов.

В схеме участвовала Елена Никитина, возглавляющая с 2020 года Центр управления регионом и являющаяся спецпредставителем губернатора Александра Беглова. Она же распределяла финансы, выделяемые на городские СМИ, подконтрольные Смольному. До создания ЦУРа она развивала сетку Telegram-каналов, освещающих деятельность Смольного. Часть ее команды позже перешла как раз на работу в ЦУР. Как пояснили собеседники «Ъ-СПб», ЦУРы не находятся в прямой зависимости от губернаторов. Кандидатуры на должность руководителя центра предлагает АНО «Диалог. Регионы» градоначальникам на согласование. Однако де-факто петербургский ЦУР подчинялся Смольному, вопреки изначальной задумке, уточняют политтехнологи, знакомые с работой организации. По словам директора Института современного государственного развития Дмитрия Солонникова, так было далеко не только в Петербурге.

С паузы уголовное дело, считают источники «Ъ-СПб», сняли после задержания бывшего медиаменеджера структур Евгения Пригожина, руководителя «фабрики троллей» Ильи Горбунова, который мог дать показания на Никитину и других фигурантов дела, в том числе на господина Малькевича.

Горбунова признали виновным в вымогательстве в особо крупном размере (п. б ч. 3 ст. 163 УК РФ) у бывшего руководителя телеканала «Санкт-Петербург» Александра Малькевича и хранении наркотических средств без цели сбыта (ч. 1 ст. 228 УК РФ). Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тыс. рублей. Елена Никитина упоминалась в материалах дела и ходила на допрос к следователю, но это тогда ни к чему не привело.

В ходе слушаний выяснилось, что Илья Горбунов обещал за деньги Александру Малькевичу не публиковать в своих медиа негативные публикации о кандидате в депутаты городского парламента (на тот момент), а также отметил, что подобным занимается Елена Никитина. Позже медиаменеджер поговорил с главой ЦУРа, а из Telegram-каналов исчезли негативные публикации о господине Малькевиче. После разговора экс-главы группы «Патриот» с Никитиной его задержали с поличным при получении денег от посредника. Интересно, что в суде во время оглашения расшифровки встреч Ильи Горбунова и Александра Малькевича прозвучали слова первого о том, что у спецпредставителя губернатора «сейчас очень странное и непонятное положение».

Кроме того, дать ход делу мог экс-полпред СЗФО Александр Гуцан, назначенный недавно на должность генпрокурора, отмечает источник «Ъ-СПб» в полпредстве СЗФО. Как полагает собеседник в аппарате представителя президента, так господин Гуцан подает определенный сигнал Александру Беглову, что его автономии положен конец.

Курировали работу ЦУРа в Петербурге в момент его создания вице-губернатор Александр Бельский (от города), сейчас занимающий пост спикера городского парламента, и замполпреда в СЗФО Любовь Совершаева, которая курирует все ЦУРы на Северо-Западе (от АП). Отношения госпожи Совершаевой и аппарата Александра Гуцана с Еленой Никитиной были сложные в силу особенностей характера последней, говорит собеседник «Ъ-СПб», а уголовное дело несколько раз притормаживали, пока не сменился генпрокурор.

Замгендиректора канала «Санкт-Петербург» Сергея Сырова, медиаменеджера Николая Камнева и сотрудницу АНО «Диалог. Регионы» и Смольного Елену Никитину отправили в столичный СИЗО. Президента Фонда культуры семьи и детства и мужа Никитиной Сергея Кожокара отправили под домашний арест. Александру Малькевичу в качестве меры пресечения назначили запрет определенных действий, свою причастность к преступлению он не признает.

