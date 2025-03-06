Передовой состав

Предполагаемые алиментщики, воры и мошенники составили большинство из приостановленных петербургскими судами уголовных дел в течение 2024 года в связи с тем, что фигуранты заключили контракты с Минобороны во время процесса. Всего подобных случаев в регионе на данный момент насчитывается свыше 280. «Ъ-СПб» обсудил с адвокатом Матвеем Цзеном и писателем-ветераном СВО Даниилом Туленковым, смогут ли такие лица впоследствии добиться полного прекращения производства по ним и что движет «белыми воротничками», выбравшими передовую вместо заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В конце февраля глава объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева опубликовала в своем Telegram-канале данные, согласно которым суды Санкт-Петербурга за 2024 год приостановили 287 уголовных дел в связи с заключением подсудимыми контрактов с Министерством обороны РФ (МО РФ) уже во время судебного следствия. Так, мировыми судьями было приостановлено 41 дело, районными судами — 210, гарнизонными военными судами — 35, горсудом — одно дело.

До этого подобную статистику госпожа Лебедева приводила в начале ноября прошлого года. Тогда по этому основанию было приостановлено только 42 дела.

В частности, прошлой осенью городской суд приостановил уголовное дело в отношении Александра Сухарева, который обвиняется в заказном убийстве главы строительной фирмы «Монолит» Виктора Алиева. Также в зону СВО решил отправиться экс-глава Василеостровского района Эдуард Ильин, которому инкриминируют целый букет статей, включая взятку в особо крупном размере.

В минувшем ноябре учредитель ООО «СК "Ренессанс Групп"» Святослав Белов (после встречи с ним был задержан бывший зампред комитета по инвестициям Смольного Максим Шарипов), который находился под подпиской о невыезде по делу о мошенничестве, также подписал контракт с Минобороны. В этом же месяце двое петербуржцев, Дмитрий Антипов и Александр Марков, обвиняемые в покушении на сбыт 200 кг «элитного» кокаина на 3 млрд рублей, аналогично решили пополнить ряды Вооруженных сил РФ.

Кроме того, можно вспомнить некогда руководителя Кировского района и поселка им. Свердлова в Ленинградской области Андрея Шорникова, которому, в числе прочего, вменяют растрату бюджетных средств. Скандально известный чиновник, который в июле 2022 года почти на месяц осадил администрацию муниципалитета, тоже поехал на СВО. В прошлом сентябре Василеостровский райсуд приостановил производство по иску прокурора об обращении имущества более чем на 43 млн рублей в доход государства к нему и его супруге.

Были в Петербурге и случаи отказа в заключении контракта с МО РФ. По крайней мере один из тех, что стал известен прессе, произошел с Николаем Антиповым, которому вменяют два десятка эпизодов мошенничества под видом помощи в продаже автомобилей. Суд продолжает слушать дело, а Антипов остается под стражей.

Примечательно, что основной костяк подсудимых, решивших стать участниками спецоперации, приходится на тех, кто обвиняется в ненасильственных преступлениях.

На начало ноября 2024 года на первом месте в Петербурге были обвиняемые по наркотическим статьям (ст. 228 и 228.1 УК РФ). Таких дел было 15. На втором (13 дел) — возможные воры и мошенники (ст. 158 и 159 УК РФ), а третье место (7 дел) было у тех, кому вменили неуплату средств на содержание детей (ст. 157 УК РФ). На сегодняшний день положение дел несколько изменилось, но в целом картина схожая.

Как сообщила «Ъ-СПб» Дарья Лебедева, сейчас с прежней третьей строчки в лидеры выбились алиментщики (51 дело), далее все так же идет кража (32 дела), а следом за ней — мошенничество (28 дел).

В прошлый раз глава пресс-службы судов отметила к своему (да и многих) удивлению, что на первых позициях среди тех, кто более всего рвется в зону боевых действий, логично ожидала увидеть обвиняемых в убийстве (ст. 105 УК РФ) и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). Но статистика показала иное.

Этот, на первый взгляд, парадокс «Ъ-СПб» попросил прокомментировать Даниила Туленкова — писателя и бизнесмена из Екатеринбурга, который был осужден в 2022 году за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ) на семь лет, но решил отправиться на СВО из мест лишения свободы в составе штурмового подразделения, где участвовал в боях за Работино в Запорожской области. Об этом он написал автобиографическую книгу «Шторм Z. У вас нет других нас», вошедшую в число бестселлеров в рейтинге сервиса «Литрес» по итогам лета 2024 года.

«Прежде всего не нужно смешивать в одну кучу [статьи] 158 и 159: это абсолютно разные миры. 158 — это, условно, бомж, который украл колбасу из "Пятерочки". Их миллионы. Статистически их столько же, сколько [сидит по статье] 228. А статья 159 — это в основном и есть "белые воротнички". Бизнес и госкорпорат. Мы, "стопятьдесятдевятчики", будучи в колонии, оказались в чужой среде. Мы чужды тюремному миру в массе своей. Нам там душно, скучно, серо и уныло,— рассуждает Даниил Туленков.— А вот убийцы и костоломы находятся в своей среде и не рвутся прочь из "зоны комфорта". Им хорошо и на зоне. Поэтому идущие воевать убийцы — это не просто люди, которые хотят скостить срок, но и те, у кого на душе неспокойно. К сожалению, рефлексирующих "раскольниковых" среди них не особо много. А "стопятьдесятдевятчик" вырывается из чужой среды, ставя на кон свою голову. Но это не сказать, что совсем уж необычное занятие. Бизнес вырабатывает склонность к риску и умению ставить на красное».

Продолжая разговор о тех, кому вменили ст. 105 УК РФ, писатель высказал мнение, что доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший свою аспирантку и сожительницу Анастасию Ещенко в 2019 году, тоже, если бы не преклонный возраст, мог отправиться на передовую. «Скажу лишь, что ваш земляк, уважаемый профессор, бонвиван и выдающийся наполеонист, будь лет на двадцать моложе, скорее всего, тоже бы ушел попытать удачи на СВО. Но, видимо, он уже староват для этого»,— предположил господин Туленков. В начале февраля историк действительно получил такой отказ. Предельный возраст для поступления на военную службу составляет 65 лет, а Соколову сейчас 68.

Что касается дальнейшей судьбы находящихся под приостановленным следствием лиц, у которых истек контракт, то для таких случаев предусмотрены дополнительные основания прекращения уголовного дела, объясняет адвокат Матвей Цзен. К ним относится получение государственной награды (именно государственной, а не просто ведомственной, подчеркивает юрист), достижение предельного возраста пребывания на воинской службе в соответствии со званием и увольнение по состоянию здоровья, а также в связи с окончанием периода мобилизации и отменой военного положения.

Кроме того, отметил эксперт, в таких случаях продолжают действовать и некоторые общие основания. Например, истечение срока давности привлечения к уголовной ответственности. «Для кого-то (из фигурантов) это может что-то значить»,— подчеркнул юрист.

Однако, если говорить об основной массе таких лиц (то есть тех, кто ушел на СВО, отслужил, но госнаград не получил и предельного возраста не достиг), то с формальной точки зрения, полагает адвокат, этот вопрос остается открытым.

«Есть понимание, исходя из, скажем так, опыта послевоенного урегулирования, что каким-то образом этот вопрос все-таки будет решен. Первое, что приходит на ум,— это амнистия. Второй возможный вариант — если, например, будет принято решение о награждении всех участников СВО, находящихся в такой ситуации, государственной наградой. По аналогии с медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", которую в результате почти все (фронтовики) получили. Может быть, еще появится какой-то вариант введения дополнительного основания прекращения дела. Госдума все это легко примет, если будет соответствующая политическая воля. То есть каких-то соображений бюрократического характера, препятствующих этому, сейчас не наблюдается»,— заключил господин Цзен.

С предложением приостанавливать уголовные дела с отменой меры пресечения на этапе суда в августе выступил Верховный суд РФ (до этого такие процедуры реально применялись только лишь в стадиях предварительного расследования и исполнения приговора). Согласно инициативе, такие решения могут принимать суды первой и второй инстанций, а также суд, уже вынесший приговор вне зависимости от поступления апелляционной жалобы. Предложение поддержало правительство. В сентябре 2024 года Госдума приняла соответствующий закон.

Андрей Кучеров