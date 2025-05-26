Солидный конвой для солидных господ

Объявленный в розыск властями Камбоджи некогда крупный бизнесмен и диссидент Хенг Сити был экстрадирован из Санкт-Петербурга в Пномпень. Опальный предприниматель обвинил высокие чины королевства в «крышевании» кибермошенничества в регионе, а дело в отношении себя назвал сфабрикованным. Его адвокаты полагают, что российские правоохранительные органы нарушили процедуру выдворения, не дав подзащитному должным образом оспорить отказ в политическом убежище.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В последнее время Хенг Сити активно разоблачал предполагаемую коррупцию в Камбодже: он утверждал, что высокопоставленные чиновники и бизнесмены замешаны во взяточничестве и содействии нелегальным онлайн-казино

Фото: Генпрокуратура России В последнее время Хенг Сити активно разоблачал предполагаемую коррупцию в Камбодже: он утверждал, что высокопоставленные чиновники и бизнесмены замешаны во взяточничестве и содействии нелегальным онлайн-казино

Фото: Генпрокуратура России

Как сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры (ГП) РФ, Москва выдала Пномпеню обвиняемого в шантаже с отягчающими обстоятельствами (ст. 372 и ст. 374 УК Королевства Камбоджа) экс-магната Хенга Сити (Heng Sithy). В ведомстве уточнили, что, согласно предоставленным документам, в ноябре прошлого года он, находясь на территории королевства, через интернет якобы «вымогал у потерпевшего денежные средства в размере 2 млн долларов США». Власти азиатского государства объявили беглого бизнесмена в розыск, лишили почетного титула и аннулировали его паспорт. «Скрываясь от правоохранителей, Хенг Сити преодолел несколько тысяч километров и обосновался в Санкт-Петербурге. Сегодня он возвращается домой. Под конвоем. Генпрокуратура России удовлетворила запрос о выдаче беглеца»,— отметили в телеграм-канале ГП.

Господин Сити был задержан в январе на Московском вокзале в Петербурге на основании международного уведомления Интерпола с «красным углом» (Red Notice), которое требует ареста фигуранта с последующей экстрадицией в страну, являющуюся инициатором розыска. После этого фигуранта поместили в СИЗО № 1 «Кресты».

В последнее время Хенг Сити активно разоблачал предполагаемую коррупцию в Камбодже: он утверждал, что высокопоставленные чиновники и бизнесмены замешаны во взяточничестве и содействии нелегальным онлайн-казино.

Экс-магнат, как его нарекли в азиатской прессе, неоднократно называл свое преследование сфабрикованным и просил политического убежища в РФ. Он даже написал письмо президенту Владимиру Путину, где, помимо прочего, обвинил некоторых лиц в руководстве королевства в поддержке Украины, а также выразил готовность самолично отправиться на СВО.

Тем не менее его российские адвокаты, Алексей Крюков и Дарья Руденко, жаловались на чрезмерную бюрократизацию процедуры получения статуса беженца или просителя убежища. Юристы сетовали в том числе на то, что в администрации изолятора в Колпино документы их подзащитного, включая соответствующее заявление, постоянно терялись.

Защитники подчеркнули, что ими были предоставлены материалы, которые содержат информацию, что в Камбодже происходят политические убийства.

При этом в разговоре с «Ъ-СПб» адвокаты пояснили, что узнали об экстрадиции буквально из СМИ. Сообщения о подготовке в петербургском аэропорту Пулково к высылке Хенга Сити начали появляться в прессе со ссылками на неофициальные каналы накануне отправки камбоджийца на родину. Так, в материалах говорилось, что для этих целей был подготовлен бизнес-джет. По информации издания 47news, стоимость 11-часового полета в Пномпень на частном воздушном судне составит более миллиона рублей.

«Нас держали в неведении по поводу того, что его выдача планируется в ближайшее время, несмотря на достаточно активную юридическую позицию и подачу документов в различные ведомства. Еще в среду (21 мая.— «Ъ-СПб») я присылала обращение, поданное в различные ведомства, включая Интерпол, как раз-таки, чтобы такой ситуации не допустить, поскольку она не согласуется с действующими предписаниями высших судов и даже с решением Санкт-Петербургского городского суда»,— рассказала Дарья Руденко.

Адвокат настаивает, что фактическая передача лица запрашивающему государству в силу закона осуществляется не ранее разрешения ходатайства о предоставлении временного или политического убежища, статуса беженца либо окончания процедуры обжалования при наличии отказа в удовлетворении такого ходатайства.

Жалобу на отказ в предоставлении Хенгу Сити убежища уже успел зарегистрировать Смольнинский райсуд, подчеркнула юрист.

«Каким-то образом получилось, что его все-таки выдали. Видимо, потому, что он очень уж Камбодже нужен. И на каком-то, к сожалению, высоком уровне удалось таких договоренностей достичь, а защита об этом узнает из открытых источников. Если такое политическое решение было принято, то вряд ли мы могли бы как-то этому помешать. Но даже с точки зрения элементарного уважения к лицам, которые были задействованы все это время в этом процессе, наверное, все-таки можно было дать возможность хотя бы просто попрощаться»,— считает госпожа Руденко.

Защитница добавила, что адвокаты в любом случае ждут ответа на их обращения в компетентные органы, чтобы понять, чем обоснована такая процедура. Однако она заметила, что едва ли дальнейшие обжалования в российских инстанциях помогут их доверителю, который на момент публикации уже был доставлен в Камбоджу.

Камбоджийское СМИ Fresh News процитировало представителя национальной полиции Чхая Кима Хоюна, который заявил, что Сити был экстрадирован в соответствии с соглашением между правительствами Камбоджи и России на основании ордера на арест, выданного следственным судьей муниципального суда Пномпеня за «шантаж с отягчающими обстоятельствами».

Господин Хоюн также сообщил, что статьи обвинения Хенгу Сити предусматривают возможное тюремное заключение сроком от пяти до 10 лет.

Андрей Кучеров