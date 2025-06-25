Краеведа отключили от сети

Суд признал виновным в реабилитации нацизма петербургского краеведа и теле- и радиоведущего Дмитрия Витушкина, который также известен как сторонник идеи ингерманландского регионализма (движение с соответствующим названием включено в Единый федеральный список организаций признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими). Журналиста приговорили к одному году в колонии-поселении, однако с учетом времени, проведенного в СИЗО, ему осталось отбывать наказание всего один день. Сам фигурант раскаялся в содеянном, попросив прощения перед всеми, кого могли задеть его слова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналист-краевед Дмитрий Витушкин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Журналист-краевед Дмитрий Витушкин

Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд назначил Дмитрию Витушкину наказание в виде лишения свободы сроком на год в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением материалов в сети, на три года. Известному в городе краеведу инкриминировали отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала, совершенных публично (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). Ранее сторона обвинения потребовала назначить подсудимому год и три месяца колонии-поселения с запретом администрировать сайты на два года.

Следствие установило, что в декабре 2022 года фигурант оставил под постом в паблике в VK «Ингерманландия» (территория на Северо-Западе России, в границах нынешней Ленобласти, одноименное движение признано террористическим и запрещено), который сам он и администрировал, утверждения о наличии союзнических отношений между СССР и нацистской Германией в ходе Второй мировой войны, с приведением в обоснование своего тезиса пакта Молотова — Риббентропа. Кроме того, в деле говорится, что господин Витушкин восхвалял финского снайпера Симо Хяюхя (фин. Simo Hayha), принимавшего участие в Зимней войне 1939–1940 годов.

Первоначально в деле был еще один эпизод, который касался неуважения к дням воинской славы России (ч. 4 ст. 354.1 УК). Поводом для обвинения стал ответ господина Витушкина своему сетевому оппоненту о «Ленинградской земле» и терроре. Однако позже гособвинитель сочла необходимым отказаться от данного обвинения, так как, согласно выводам экспертизы, в тексте не было выявлено сведений, которые можно отнести к неуважению дней воинской славы или оскорблению памяти ветеранов.

Во время процесса сторона защиты также предоставила суду документы, из которых следует, что дедушки краеведа были фронтовиками, а бабушки — блокадницами.

Сам же фигурант заявил, что никогда не оспаривал подвиг советского народа во время Великой Отечественной войны.

В итоге уголовное преследование в данной части было прекращено в связи с отсутствием в действиях подсудимого состава преступления и отказом прокурора от предъявленного обвинения. Судья признала право господина Витушкина на частичную реабилитацию. По оставшемуся эпизоду подсудимый во время прений свою вину признал в полном объеме. В последнем слове раскаялся и попросил прощения перед всеми, кого могли задеть его слова.

Кроме того, во время допроса на стадии предварительного следствия (показания были зачитаны прокурором) журналист подчеркнул, что не является «сторонником какого-либо сепаратизма», а саму идею «Свободной Ингрии» (одноименное движение включено в Единый федеральный список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими и запрещенными) назвал не более чем «фантазией», которая давно уже неактуальна. При этом обвиняемый сообщил, что поддерживает СВО, а соотечественников, воюющих на стороне Украины, категорически осуждает.

Адвокат краеведа Анастасия Пилипенко во время процесса (еще до того, как ее подзащитный признал вину) настаивала, что слова ее доверителя являются лишь оценочным суждением.

Дмитрия Витушкина задержали 12 октября 2023 года, а на следующий день отправили СИЗО, где он пробыл до 10 апреля минувшего года. Оставшееся время он находился под запретом определенных действий. В разговоре с «Ъ-СПб» краевед уточнил, что, учитывая время в СИЗО (по формуле день за два), ему осталось отбывать наказание всего в виде суток. В колонию журналист должен будет проследовать самостоятельно после вступления судебного решения в силу.

Андрей Кучеров