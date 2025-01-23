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Экс-депутат Глущенко получил 24 года по делу о тройном убийстве на Кипре

Приморский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 67-летнего бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Глущенко к 24 годам строгого режима по делу об убийстве на Кипре в 2004 году предпринимателя Вячеслава Шевченко, его партнера Юрия Зорина и переводчицы Виктории Третьяковой.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фигурант, по версии следствия, «крышевал» бизнес Шевченко, а расправиться с ним он решил после отказа от подобных услуг. Жертв забили до смерти.

«В 2003 году Вячеслав Шевченко сообщил Глущенко о намерении прекратить выплачивать ему деньги. После чего Глущенко начал требовать с Шевченко $10 млн, угрожая последнему убийством. Шевченко отказался выполнить его требования и после этого был убит на Кипре»,— говорится в обвинительном заключении.

Ранее присяжные признали экс-парламентария виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам подсудимый вину не признал и просил оправдать его.

Сторона защиты отметила, что, учитывая преклонный возраст и нахождение в заключении более 15 лет, Глущенко будет трудно выдержать такой суровый приговор.

В 2015 году суд приговорил Глущенко к 17 годам колонии за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, которая была застрелена в 1998 году. С учетом отбытых лет за время следствия, Глущенко мог выйти на свободу в июне 2026 года. В сентябре 2021 года суд отказал ему в УДО.

Суд также обязал Глущенко выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей. На заседании были удовлетворены гражданские иски о возмещении морального вреда на сумму 8 млн рублей.

Подробнее о приговоре — в материале «Ъ» «Бывшему депутату сложили убийства».

Андрей Кучеров

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