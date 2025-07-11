«Мы считаем его своим, ленинградским»

В Санкт-Петербурге на Смоленском православном кладбище похоронили экс-министра транспорта России Романа Старовойта. Проводить его в последний путь пришли родные и друзья, а также высшие должностные лица региона и коллеги по Минтрансу. Процессию возглавили брат, бывшая жена, дочери и мать покончившего с собой чиновника. Близкие вспомнили заслуги господина Старовойта, главной из которых назвали Крымский мост. Северная столица была выбрана не случайно: здесь покойный начал свою политическую карьеру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Похороны бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Похороны бывшего министра транспорта России Романа Старовойта на Смоленском кладбище

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Подготовка к похоронам экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области началась в восемь утра. К этому времени на Смоленском кладбище, которое расположено на Васильевском острове, уже скопилось немалое количество журналистов. За пару дней до этого в прессе появилась информация, что церемония начнется примерно 8:30. Некоторые работники СМИ, вспоминая неразбериху с точным местом захоронения бизнесмена и основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в 2023 году, приехали намного раньше, опасаясь подвоха.

Однако появившаяся вместе со своей командой руководительница ритуальной службы поспешила заверить, что место правильное, но раньше десяти ничего ждать не стоит: «Процессия начнется в десять часов. Если у вас была какая-то другая информация, то знайте, что она неверная».

Казалось, что больше всех переживали сотрудники фотослужб. Официальная женщина дала понять, что препятствовать им никто не будет, но попросила все же вести себя прилично и воздержаться от съемки подготовительного процесса. Своим подчиненным она также провела небольшой инструктаж, где, помимо прочего, прозвучало наставление «следить за языком». Помимо полиции, за порядком смотрели также сотрудники управления ведомственной охраны Минтранса (УВО).

«Неужели никаких сложностей не будет? И под забором пролазить не придется? Даже как-то неинтересно»,— выдохнули фотокорреспонденты — и раз так, то решили прогуляться до могилы Алексея Балабанова.

В 8:40 приехал катафалк с гробом. Возле роскошного «Мерседеса» для совместного фото встали ритуальщики. «Для портфолио, наверное»,— усмехнулся кто-то из журналистов.

В начале одиннадцатого началось формирование траурной процессии, которая должна проследовать за катафалком до места захоронения, расположенного вблизи часовни Ксении Петербургской. К этому моменту проститься с Романом Старовойтом пришли губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Республики Алтай Андрей Турчак, вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, начальник комитета по транспорту Смольного Валентин Енокаев, депутат Госдумы Михаил Романов, депутат петербургского ЗакСа Александр Ржаненков, руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов, замглавы Эрмитажа и бывший глава КГИОП Сергей Макаров и многие другие.

Всего проводить экс-министра в последний путь пришли около 150 человек.

Процессию возглавили брат, бывшая жена, дочери и мать. Помощники несли венки и награды экс-чиновника, полученные им за время работы,— среди них можно было разглядеть орден Александра Невского.

Гроб был установлен на специальном подиуме под тентом. Не было ни священников, ни почетного караула.

Первом слово взял господин Дрозденко. Он напомнил о участии покойного в строительстве трассы «Скандинавия», которая проходит от Петербурга через Выборг до границы с Финляндией, а также рассказал, что, как только Роман Старовойт возглавил Росавтодор, то пришел к нему с предложением сделать хороший биатлонный стадион в Сосновом Бору (там прошли детские годы экс-министра, хотя сам он родился в Курске.— “Ъ”).

«Мы считаем его своим, ленинградским, сосновоборским парнем. У нас учился, начал профессионально заниматься спортом… Он был человеком слова и дела. Человеком результата. Очень переживал за свое дело, хотя внешне оставался эмоционально спокойным. Но когда мы разговаривали один на один, то было видно его внутреннее напряжение. Самое главное, что мы можем ему дать,— это память»,— подчеркнул глава Ленобласти.

Максим Соколов отметил, что он познакомился с Романом Старовойтом в 2005 году и с тех они «шли плечом к плечу». Среди совместных проектов он выделил проезжую часть ЗСД и Новую Голландию, отметив, что это первые проекты государственно-частного партнерства в России, однако главным проектом бывшего министра он назвал Крымский мост, который тот сумел реализовать в кратчайшие сроки. «Логично, что Москва призвала тебя»,— заметил глава «АвтоВАЗа», обращаясь к покойному.

Замглавы Росавтодора и экс-руководитель администрации Курской области Александр Шматков заявил, что усопший был «патриотом до мозга костей» и огромное количество людей в Курской области благодарны Роману Старовойту. «У нас была команда 46!» — подчеркнул господин Шматков.

Одну из самых трогательных речей произнесла старшая дочь Романа Старовойта Ангелина, которой сейчас 18 лет.

«Дорогой папа, очень жаль, что ты не появишься на моем выпускном и не увидишь, как я закончу университет и стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни достигли, будут благодаря тебе. Для нас ты всегда будешь папулечка, который уделял нам столько времени, сколько мог. Звонки, эсэмэски, видео. Эту связь мы держали постоянно. Несмотря на то, что ты уходишь сейчас, наша связь не обрывается»,— сказала она. Во время выступления девушки многие окончательно дали волю чувствам.

Один из близких друзей Романа Старовойта, не сдерживая слезы, произнес: «Ты был лучшим другом, лучшим мужем, лучшим сыном, лучшим отцом. Ты был top of the top. И никогда не сомневался в своей правоте — это единственное, почему я могу ему простить этот поступок».

Буквально за несколько минут до того, как тело опустили в землю, появился губернатор Александр Беглов. Петербургский градоначальник поклонился и встал рядом с господином Соколовым. Примечательно, что примерно в это же время присутствующие начали отвлекаться на внезапно поступившее СМС-сообщение: «Отбой воздушной опасности».

Возлюбленная экс-министра транспорта, Полина, тоже присутствовала на похоронах. Она пришла с большим букетом красных роз. Девушка не стала ничего говорить публично, но когда подошла к гробу, то тихо произнесла: «Я тебя люблю».

На могиле установили деревянный крест. Рядом были сложены венки от Минтранса, Министерства промышленности, руководителя Минстроя Ирека Файзуллина, главы РЖД Олега Белозерова, главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина и сенатора от ДНР Александра Волошина. На кресте стояли даты жизни и смерти: 20.01.1972 — 07.07.2025.

Похороны экс-главы Минтранса и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта — в фотообъективе корреспондента «Ъ-СПб».

Андрей Кучеров