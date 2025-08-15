Главные новости за 11 – 15 августа. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Морской порт Оля, ключевой узел международного транспортного коридора «Север—Юг» в Астраханской области, подвергся атаке беспилотников ВСУ 14 августа. На следующий день губернатор Игорь Бабушкин заявил, что ущерб инфраструктуре порта не причинен, а все вражеские дроны были подавлены РЭБ. По его словам, повреждено одно судно. По неподтвержденным данным, это танкер «Порт Оля-4». Владельцы прокомментировать ситуацию не смогли.

Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия и при поддержке прокуратуры Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 47-летнего Алексея Кибальникова, который признался в убийстве убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине. Арест продлится до 14 октября 2025 года. Накануне, 14 августа, мертвого федерального судью нашли у здания Камышинского городского суда. На теле обнаружили огнестрельные и колото-резаные ранения.

Новым начальником астраханского управления РКН стал Дмитрий Байкин.

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на «инцидент» с участием сотрудника МВД в сквере «Территория детства» в Саратове. Подполковник Геннадий Болтышев во время несанкционированного собрания граждан, выступающих против строительства школы в сквере, заявил, что по закону может расстрелять людей, если будут на то основания. Высказывание возмутило депутата Госдумы Евгения Попова и журналистку Ксению Собчак; на защиту правоохранителя встали ветеран МВД и председатель Общественной палаты Саратовской области. Они пояснили, что полицейского спровоцировали протестующие, а его слова вырвали из контекста. При необходимости сотрудники применяют силу, в том числе оружие, напомнили в пресс-службе УМВД по региону и предостерегли горожан от несанкционированных собраний.

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил законность взыскания с пензенского ООО «Дон» 31,8 млн руб. долга по договору аренды лесного участка в пользу регионального минлесхоза.

В Аркадакском районе Саратовской области реализуется инвестиционный проект по строительству современного механизированного тока (мехтока) и зерносушилки. Проект осуществляется компанией ООО «Проагротех» с общим объемом инвестиций 180 млн руб.

Волгоградский областной суд не стал изменять приговор бывшему главе Елани Александру Гугучкину, который просил либо оправдать его, либо отправить дело на пересмотр. В мае этого года суд первой инстанции назначил ему шесть с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за взятку в 100 тыс. руб. и злоупотребление должностными полномочиями. Его сообщнику, директору МКУ «Благоустройство» Вячеславу Маскаеву, который передал чиновнику деньги от знакомого предпринимателя, апелляция ужесточила приговор, отправив его в колонию на три с половиной года. Ранее суд назначил ему условный срок.

Пензенский заксоб хочет лишить мандата осужденного за мошенничество Сергея Ванюшина (ЕР). В апреле 2025 года Ленинский районный суд назначил депутату 2 года условно. Апелляция, где защита ссылалась на «деятельное раскаяние», была отклонена. Приговор вступил в силу в июне.

Грузооборот порта Астрахань продолжает снижаться с начала 2025 года.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что платные парковки в центре города не должны рассматриваться как источник дохода. По его мнению, их главная цель — разгрузить улицы, повысить безопасность и упростить благоустройство.

В Саратовской области стоимость квадратного метра растет быстрее, чем в Москве и Санкт-Петербурге. В сравнении с первым полугодием 2024 года в этом году количество выданных кредитов в регионе уменьшилось на 60%, объем выдачи — на 54%. Стоимость квадратного метра выросла как в новостройках, так и на вторичном рынке. Ситуацию спасает льготная ипотека. В областной думе в качестве выхода из ситуации поддержали предложение председателя Госдумы Вячеслава Володина применять дифференцированные ставки, когда процент по ипотеке будет зависеть от уровня зарплаты в регионе. Депутаты признали, что, если ставки по ипотеке не снизятся, она останется недоступной для граждан.

Пензенский губернатор предложил максимальные штрафы за съемку БПЛА. Сейчас штрафы для граждан составляют от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 тыс. до 1 млн руб.

Власти Пензенской области без конкурса отдали 20 млн руб. на исследование настроений.

Новым детским омбудсменом в Пензенской области может стать Лариса Рябихина.

Дело бывшего главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблениидолжностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, в 2024 году он передал в собственность подконтрольному лицу восемь земельных участков за 658 тыс. руб. без торгов, чем нанес ущерб региональному бюджету на сумму 1,6 млн руб. Изначально дело должен был рассматривать Бессоновский районный суд, но 8 августа его передали в Железнодорожный по месту совершения преступления. По словам защиты, фигурант вину не признает.

Арбитражный суд Астраханской области рассмотрит дело о расторжении соглашения с очередным резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Лотос». Компания «СПГ-Лотос», которая должна была возвести в регионе завод по производству сжиженного природного газа за 3 млрд руб., за четыре года не реализовала проект. По этой причине астраханский минпром подал иск с требованием расторгнуть соглашение и взыскать с партнера штраф 5 млн руб. С начала этого года территорию ОЭЗ по решению суда покинули уже три резидента с общим заявленным объемом инвестиций 4,4 млрд руб., один ушел по собственному желанию в связи с решением о самоликвидации. В ОЭЗ пояснили, что сейчас ведется работа по привлечению резидентов «согласно новым тенденциям и появляющимся логистическим цепочкам».

Волгоградские аграрии наращивают мощности хранения зерна. Общий объем хранения зерна увеличится на 223,7 тыс. тонн и достигнет 8,5 млн тонн.

Арбитражный суд Астраханской области удовлетворил иск судостроительного завода «Лотос» (АО «ССЗ "Лотос"») к консорциуму «Спецтехнологии» (ООО «Консорциум "Спецтехнологии"») о взыскании задолженности по двум договорам поставки на сумму более 3,5 млн рублей. Завод требовал возврата 1,5 млн руб. за неосновательное обогащение, неустойки в 94,5 тыс. руб. (с 12 октября по 25 декабря 2024 года) и процентов за пользование чужими средствами в размере 32,17 тыс. руб. (с 26 декабря прошлого года по 31 января 2025 года). Эти требования были связаны с невыполнением обязательств по поставке оборудования.

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил взаимные иски администрации Котельниковского района и подрядчика ООО «Мастер Групп» по спору о строительстве физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ) в жилом районе «Дубовая роща». Контракт 2018 года на 270,3 млн руб. расторгнут, а с администрации взыскано 14,5 млн руб. в пользу подрядчика за убытки и неоплаченные работы.

Гражданская жена экс-депутата саратовской думы Сергея Курихина Мария Гончарова узаконила здание делового назначения в Юбилейном. Объект расположен в Новосоколовогорском районе (ЖГ-6) на пересечении Усть-Курдюмского шоссе и улицы Сетевой.

Правительство Саратовской области заявило о желании приобрести у ППК «Фонд развития территорий» ряд земельных участков. Ранее эти земельные участки выделялись для помощи обманутым дольщикам, но застройщики так и не выполнили свои обязательства.

В Волгограде администратора Telegram-канала Михаила Серенко обвинили в клевете. По версии следствия, в апреле 2025 года фигурант познакомился с местной жительницей, предложил ей отношения, но получил отказ. В июле того же года он разместил в интернете заведомо ложные сведения о ее молодом человеке, обвинив его в совершении преступления против половой неприкосновенности.

С января по июнь 2025 года в Саратовской области введено в эксплуатацию 2287 жилых домов на 3169 квартир. В первом полугодии застройщики ввели многоэтажки в Саратове, Балаковском, Пугачевском, Краснопартизанском, Марксовском, Советском и Энгельсском муниципальных районах.

И.о. начальника Управления культуры Пензы стала Юлия Шумакова.

Облсуд не смягчил приговор волгоградцам 22-летнему Тимуру Протодилову и 21-летнему Вартану Григоряну за похищение людей и вымогательство. Как выяснилось, Протодилов и Григорян днем 18 апреля прошлого года избили двоих знакомых, затолкали их в машину, после чего вывезли на безлюдный участок местности. Там потерпевших продолжили избивать и потребовали у них 60 тыс. руб.

В Астрахани за услуги по обращению с животными без владельцев предлагают 20 млн руб. Подрядчику предстоит отлавливать собак, транспортировать и передавать в пункты временного содержания животных.

Заместителем главы Волгограда стал Роман Левкин.

Следствие возбудило в отношении начальника Управления культуры Пензы Веры Фейгиной уголовное дело о получении взятки.

Нина Шевченко