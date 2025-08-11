Облсуд не смягчил приговор волгоградцам за похищение людей и вымогательство

Волгоградский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил в силе приговор Краснооктябрьского районного суда Волгограда от 19 мая 2025 года в отношении 22-летнего Тимура Протодилова и 21-летнего Вартана Григоряна по уголовному делу о вымогательстве (п.п. «а,в» ч. 2 ст. 163 УК РФ) и похищении людей (п.п. «а, в, ж, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд первой инстанции признал Протодилова и Григоряна виновными. Свою вину они не признали. По решению Краснооктябрьского районного суда Волгограда Протодилов получил 7,5 года лишения свободы, Григорян — восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Они просили Волгоградский облсуд оправдать их, но безуспешно. Приговор вступил в законную силу.

Как выяснилось, Протодилов и Григорян днем 18 апреля прошлого года избили двоих знакомых, затолкали их в машину, после чего вывезли на безлюдный участок местности. Там потерпевших продолжили избивать и потребовали у них 60 тыс. руб. Жертвы перевели указанную сумму, а затем Протодилов и Григорян их отпустили.

Павел Фролов