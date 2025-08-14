Администрация Котельниково заплатит 14,5 млн за срыв строительства спортцентра

Арбитражный суд Волгоградской области частично удовлетворил взаимные иски администрации Котельниковского района и подрядчика ООО «Мастер Групп» по спору о строительстве физкультурно-оздоровительного центра (ФОЦ) в жилом районе «Дубовая роща». Контракт 2018 года на 270,3 млн руб. расторгнут, а с администрации взыскано 14,5 млн руб. в пользу подрядчика за убытки и неоплаченные работы.

Суд установил вину заказчика в неисполнении обязательств: администрация не устранила недостатки проектной документации от ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и не подготовила допсоглашение о продлении сроков, хотя это требовалось по решению губернаторского совещания. Экспертизы подтвердили, что подрядчик мог выполнять часть работ (нулевой цикл), но дальнейшее строительство без корректировок было невозможно.

Суд обязал «Мастер Групп» в 10-дневный срок освободить и передать участок площадью 2,3 га, выделенный под ФОЦ. За каждый день просрочки с компании взыщут неустойку в 1 000 руб. Требование администрации о расторжении контракта по вине подрядчика отклонено — основанием признаны действия заказчика.

Отказ во взыскании 12,9 млн руб. упущенной выгоды («Мастер Групп») суд мотивировал нормами закона о госзакупках, ограничивающими ответственность заказчика возмещением реального ущерба. Не подлежали компенсации и материалы, которые подрядчик может использовать на других объектах.

Объект входил в федеральную программу развития спорта, проектная документация разработана «ЕвроХим-ВолгаКалий». Подрядчик, получивший аванс 12,5 млн руб., приостановил работы в 2019 г. из-за несоответствий в проекте. Кассация в августе 2024 г. отменила предыдущие решения, указав на неучет переписки сторон и медлительность администрации. Спортивный комплекс с бассейном и ледовой ареной должен был стать частью инфраструктуры жилого района, построенного для сотрудников предприятия «ЕвроХим-ВолгаКалий». Возврат площадки позволяет администрации искать нового подрядчика.

