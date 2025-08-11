Начальник Управления культуры Пензы арестована по подозрению в получении взятки

Следствие возбудило в отношении начальника Управления культуры Пензы Веры Фейгиной уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Пензенской области.

Согласно релизу, Вера Фейгина договорилась с предпринимателем, что тот передаст ей 690 тыс. руб. взятки за создание условий, дающих преимущество при заключении договоров с взяткодателем и аффилированными с ним лицами в рамках одного из проектов. Часть от указанной суммы в размере 250 тыс. руб. она получила 8 августа этого года.

Противоправные действия пресекли сотрудники регионального УФСБ. Следствие изъяло денежные средства. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело о даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Веру Фейгину и взяткодателя задержали. Сейчас решается вопрос о предъявлении им обвинения. Суд определил госпоже Фейгиной меру пресечения в качестве ареста.

Павел Фролов