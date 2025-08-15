В Аркадакском районе Саратовской области появятся новый мехток и сушилка

В Аркадакском районе Саратовской области реализуется инвестиционный проект по строительству современного механизированного тока (мехтока) и зерносушилки. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства инвестиционной политики.

Объекты возводятся в селе Новосельское и направлены на увеличение мощностей для хранения сельхозпродукции, включая зерновые, зернобобовые культуры и семена масличных культур.

Проект осуществляется компанией ООО «Проагротех» с общим объемом инвестиций 180 млн руб. Завершить его должны осенью этого года. Министерство инвестиционной политики Саратовской области совместно с региональным минсельхозом контролирует реализацию всех проектов в сфере АПК.

Павел Фролов