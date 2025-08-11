Заместителем главы Волгограда стал Роман Левкин

Должность заместителя главы Волгограда занял Роман Левкин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Роман Левкин приступил к работе на новой должности сегодня, 11 августа. Ранее он работал заместителем руководителя аппарата губернатора Волгоградской области — начальником государственно-правового управления.

О том, что Роман Левкин покинул пост заместителя руководителя аппарата губернатора Волгоградской области в связи с переходом на новое место работы, сообщалось 25 июля. Временно осуществляющим полномочия начальника государственно-правового управления назначили Дмитрия Мытарева.

Павел Фролов