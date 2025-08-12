Мошенничество прошло вне конкурса

Дело бывшего главы Бессоновского района Пензенской области Александра Воронкова передано на рассмотрение в Железнодорожный районный суд Пензы. Экс-чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Согласно материалам следствия, в 2024 году он передал в собственность подконтрольному лицу восемь земельных участков за 658 тыс. руб. без торгов, чем нанес ущерб региональному бюджету на сумму 1,6 млн руб. Изначально дело должен был рассматривать Бессоновский районный суд, но 8 августа его передали в Железнодорожный по месту совершения преступления. По словам защиты, фигурант вину не признает.

Фото: Администрация Бессоновского района, Коммерсантъ Александр Воронков возглавлял район c конца 2011 по начало 2012 года, а также с июня 2022 года

Железнодорожный районный суд Пензы рассмотрит дело экс-главы Бессоновского муниципального района и бывшего министра образования региона Александра Воронкова. Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении чиновника, которого в сентябре прошлого года задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). 8 августа дело поступило на рассмотрение судьи Евгения Канцерова — сына полномочного представителя губернатора Пензенской области, экс-прокурора Натальи Канцеровой. Первое слушание назначено на 20 августа.

Александр Воронков в 1993 году получил диплом преподавателя истории в Пензенском педагогическом университете. В том же году он начал карьеру в сфере образования. С 2000 по 2008 год занимал пост начальника управления образования Бессоновского района, а после перешел в региональный минобраз на смежную должность: замминистра — начальник управления профессионального образования и молодежной политики ведомства. С апреля 2015-го по октябрь 2021 года господин Воронков был министром образования Пензенской области. Бессоновский муниципальный район чиновник возглавлял дважды: с 2011 по 2012 год и с 2022 по 2024 год.

По версии следствия, Александр Воронков с апреля по сентябрь 2024 года подписал постановления об изменении назначения четырех земельных участков, что снизило их кадастровую стоимость. Затем эти участки были раздроблены на восемь небольших и переданы в аренду аффилированному лицу. Позже знакомый чиновника выкупил их за 658 тыс. руб. при рыночной стоимости более 2,3 млн руб. Следствие считает, что впоследствии господин Воронков планировал завладеть этими землями. В общей сложности бюджету региона причинен имущественный ущерб на 1,6 млн руб. Как утверждали в СУ СКР по Пензенской области, уголовное дело в отношении главы муниципального образования было возбуждено по материалам УФСБ России по региону.

После задержания господина Воронкова в сентябре 2024 года губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем Telegram-канале сообщил, что он уволен из администрации Бессоновского района. Глава региона заявил, что не раз указывал господину Воронкову на «необходимость выстраивать свою работу в полном соответствии с законодательством». На следующий день после публикации Олега Мельниченко и. о. главы Бессоновского района была назначена Наталья Шалдаева, которая до этого являлась заместителем Александра Воронкова. В ноябре госпожа Шалдаева вступила в должность руководителя муниципалитета.

В июле этого года Александр Воронков частично признал вину по делу о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Однако адвокат экс-чиновника Алексей Потемин опроверг эту информацию. Он уточнил, что господин Воронков вину не признал. Подробности адвокат не стал раскрывать.

1 июля дело было направлено на рассмотрение в Бессоновский районный суд Пензенской области, однако 8 августа материалы передали в Железнодорожный райсуд по подсудности.

Нина Шевченко