Новым начальником астраханского управления РКН стал Дмитрий Байкин

Руководителем управления Роскомнадзора по Астраханской области назначен Дмитрий Байкин. Информация об этом указана на сайте ведомства.

Господин Байкин вступил в должность начальника 28 июля. Соответствующий приказ вынесло Минцифры РФ. До этого пост занимала Светлана Горелова.

Дмитрий Байкин родился 6 сентября 1990 года в Астрахани. В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию. До октября 2013 года работал в коммерческих компаниях, а затем был принят на должность специалиста-эксперта отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и информационных технологий астраханского управления РКН. С 2016 года работал начальником отдела по защите прав субъектов персональных данных, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций. Господин Байкин является советником государственной гражданской службы РФ третьего класса.

Нина Шевченко