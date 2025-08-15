Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Новым начальником астраханского управления РКН стал Дмитрий Байкин

Руководителем управления Роскомнадзора по Астраханской области назначен Дмитрий Байкин. Информация об этом указана на сайте ведомства.

Господин Байкин вступил в должность начальника 28 июля. Соответствующий приказ вынесло Минцифры РФ. До этого пост занимала Светлана Горелова.

Дмитрий Байкин родился 6 сентября 1990 года в Астрахани. В 2012 году окончил Саратовскую государственную юридическую академию. До октября 2013 года работал в коммерческих компаниях, а затем был принят на должность специалиста-эксперта отдела по защите прав субъектов персональных данных, надзора в сфере связи и информационных технологий астраханского управления РКН. С 2016 года работал начальником отдела по защите прав субъектов персональных данных, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций. Господин Байкин является советником государственной гражданской службы РФ третьего класса.

Нина Шевченко