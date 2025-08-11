В Астрахани за услуги по обращению с животными без владельцев предлагают 20 млн

Управление по коммунальному хозяйству и благоустройству администрации Астрахани ищет подрядчика для оказания услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории областного центра. Соответствующая информация опубликована на портале «Госзакупки».

Подрядчику предстоит отлавливать собак, транспортировать и передавать в пункты временного содержания животных. Также речь идет о содержании, умерщвлении и уничтожении трупов животных.

Исполнитель должен оказывать эти услуги с даты заключения контракта до 30 ноября 2025 года. Максимальная цена аукциона — 20 млн руб.

Извещение о закупке размещено 11 августа. Заявки принимаются до 20 августа.

Павел Фролов