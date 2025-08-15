Целью был Оля

Морской порт Оля, ключевой узел международного транспортного коридора «Север—Юг» в Астраханской области, подвергся атаке беспилотников ВСУ 14 августа. На следующий день губернатор Игорь Бабушкин заявил, что ущерб инфраструктуре порта не причинен, а все вражеские дроны были подавлены РЭБ. По его словам, повреждено одно судно. По неподтвержденным данным, это танкер «Порт Оля-4». Владельцы прокомментировать ситуацию не смогли.

Площадью акватории порта Оля составляет 53,12 кв. км.

Морской порт Оля в Астраханской области подвергся атаке БПЛА. Удар по объектам транспортно-логистической инфраструктуры был нанесен ВСУ 14 августа. Об этом в своем Telegram-канале на следующий день сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

Глава региона отметил, что все беспилотники были подавлены в результате радиоэлектронной борьбы (РЭБ) либо уничтожены. Обошлось без пострадавших и ущерба портовой инфраструктуре. Однако обломки сбитого беспилотника повредили судно, уточнил господин Бабушкин. «По имеющимся сведениям, некоторые БПЛА, подвергнутые воздействию РЭБ, не найдены», — написал губернатор. Глава региона попросил не прикасаться к обломкам, а сообщать о них силовым ведомствам.

По неподтвержденным данным, в результате налета был поврежден танкер «Порт Оля-4». Он был частично затоплен и сел кормой на дно, сообщило издание «Морские вести». В сети распространяются снимки с затонувшим в реке судном, но их достоверность не подтверждена.

В атаке участвовали 14 дронов, утверждает интернет-канал «Царьград». По данным портала Marine Traffic, две недели назад судно находилось в одном из портов Ирана.

Порт Оля расположен в 100 км южнее Астрахани в дельте Волги, на правом берегу реки Бахтемир Лиманского района. Как и порт Астрахань, он является ключевым логистическим узлом в международном транспортном коридоре «Север—Юг», связывая Россию со странами Каспийского бассейна, Персидского залива, Южной Азии и Ближнего Востока, обеспечивая перевалку различных грузов. Порт Оля принимает как речные, так и морские суда. Основные грузы включают зерно, металлы, строительные материалы, контейнеры, технику и оборудование. В порту шесть причалов общей длиной 907,2 м и площадью акватории 53,12 км. Пропускная способность — 4,37 млн тонн грузов в год. Владелец порта — АО «Морской Торговый Порт Оля». По итогам 2024 года выручка компании составила 1,22 млрд руб., чистая прибыль — 156 млн руб. С сентября 2024 года юрлицо включено в санкционные списки США.

Нина Шевченко, Астрахань