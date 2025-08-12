И.о. начальника Управления культуры Пензы стала Юлия Шумакова

Исполняющим обязанности начальника Управления культуры Пензы назначена замруководителя ведомства Юлия Шумакова. К работе в этой должности она приступила 11 августа.

Напомним, ранее в отношении главы Управления культуры Пензы Веры Фейгиной возбудили уголовное дело о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Чиновницу задержали, суд определил ей меру пресечения в качестве ареста.

Юлия Шумакова уже исполняла обязанности начальника Управления культуры Пензы. Было это в 2023 году, когда Вера Фейгина ушла в отпуск.

Павел Фролов