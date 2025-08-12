В Саратовской области застройщики ввели 43 МКД за первое полугодие 2025 года

С января по июнь 2025 года в Саратовской области введено в эксплуатацию 2287 жилых домов на 3169 квартир. Об этом в облдуме на «круглом столе», посвященном вопросам доступности ипотечного кредитования в регионе, рассказала заместитель руководителя Саратовстата Марина Никитина.

Марина Никитина сообщила, что граждане построили 2244 индивидуальных жилых дома, что составило 97,4% к соответствующему периоду прошлого года. Застройщиками же введено 43 жилых дома на 925 квартир.

В первом полугодии застройщики ввели многоэтажки в Саратове, Балаковском, Пугачевском, Краснопартизанском, Марксовском, Советском и Энгельсском муниципальных районах.

«Среди регионов Приволжского федерального округа по темпу жилищного строительства по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наша область занимает четвертое место с нашими темпами 97,4%, — рассказала госпожа Никитина. — Строительство Саратовской области находится практически на уровне общероссийских темпов. То есть у нас 97,4%, по Российской Федерации — 97,6%, и на 9,8 процентных пункта выше, чем темпы в среднем по Приволжскому федеральному округу».

На приобретение жилья влияет заработная плата. Численность работников Саратовской области по полному кругу организаций в январе—мае составила 578 702 человека (она уменьшилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 0,2%), в том числе численность работников строительства составляет 21 085 человек (по сравнению с соответствующим периодом прошлого года она уменьшилась на 2%).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по полному кругу организаций за январь—май 2025 года составила 62 611 рублей. По данным Саратовстата, номинальная зарплата увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 15,1%. В строительстве зарплата составила 66 456 рублей (к январю—маю 2024 года она увеличилась на 20,9%). Среднемесячная номинальная зарплата работников в строительстве превысила уровень среднеобластной заработной платы на 6,1%.

Среди регионов Приволжского федерального округа самая высокая среднемесячная зарплата в строительстве сложилась в Пермском крае и Республике Татарстан. Саратовская область занимает среди регионов ПФО 6-е место.

Татьяна Смирнова