Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на «инцидент» с участием сотрудника МВД в сквере «Территория детства» в Саратове. Подполковник Геннадий Болтышев во время несанкционированного собрания граждан, выступающих против строительства школы в сквере, заявил, что по закону может расстрелять людей, если будут на то основания. Высказывание возмутило депутата Госдумы Евгения Попова и журналистку Ксению Собчак; на защиту правоохранителя встали ветеран МВД и председатель Общественной палаты Саратовской области. Они пояснили, что полицейского спровоцировали протестующие, а его слова вырвали из контекста. При необходимости сотрудники применяют силу, в том числе оружие, напомнили в пресс-службе УМВД по региону и предостерегли горожан от несанкционированных собраний.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте с полицией в саратовском сквере

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Ленинском районе Саратова. Накануне, 13 августа, конфликт между полицией и выступавшими против строительства школы в сквере жителями попал на видео, которое растиражировали соцсети и пресса.

На кадрах подполковник полиции Геннадий Болтышев потребовал от граждан покинуть территорию сквера, в котором проводятся работы, и пообещал применить физическую силу в случае неподчинения. Одна из жительниц воскликнула: «Расстреляйте нас!». «Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие», — заявил подполковник Болтышев.

СУ СКР по Саратовской области проверит «инцидент», которому «даст надлежащую правовую оценку», о чем далее доложит председателю федерального ведомства Александру Бастрыкину.

За участие в несогласованных публичных мероприятиях законом установлена ответственность, к которой привлекают, в том числе с применением физической силы, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области. «Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения»,— прокомментировали поведение так и не доставшего пистолет коллеги в пресс-службе регионального УМВД.

Депутат Государственной думы Евгений Попов выразил надежду, что полицейского уволят со службы.

«Давайте как-то стараться жить в стране, где полицейские с ничего не угрожают людям расстрелом», — написала журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Она пожелала, чтобы на ситуацию в родном регионе обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин и «кому надо пистон вставил».

Ветеран МВД Рифат Халиков, в свою очередь, осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского. По его словам, ситуация специально провоцировалась и накручивалась. «Разрешение на публичную акцию у инициативной группы нет и не было. Когда были привлечены правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и этим людям, так сразу записали удобный ролик, вырвав из контекста и интерпретируя в свою сторону, и пустили гулять по интернету. Ну, те, кто кричал, чтобы их расстреляли, и провоцировал тем самым полицейских, остались за кадром, себя они не показали всему миру»,— подчеркнул полковник милиции в отставке.

«Если бы наши полицейские были столь жестокими и беспощадными, какими их сейчас пытаются выставить, то обсуждали бы все сейчас не их слова, а действия»,— также встал на сторону правоохранителя председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Конфликт вокруг строительства школы на 1100 мест в Ленинском районе начался минувшей весной, когда стало известно, что ее хотят построить на части сквера «Территория детства». Власти Саратова обосновали выбор тем, что ближайшая гимназия № 75 работает в две смены. За один из пригодных для школы участков собственник запросил у региона 500 млн руб. — до половины бюджета всего проекта, объяснял губернатор Роман Бусаргин. Также прорабатывался снос близлежащего гаражного массива, однако процедура изъятия могла затянуться на годы, и от этого варианта отказались. Территория сквера у Центра детского творчества (бывшего Дворца пионеров) оказалась единственным пригодным участком. Чиновники подчеркивают, что стройка затронет лишь «заброшенную часть» сквера без малых архитектурных форм, а историческая зона с Аллеей пионеров-героев сохранится и будет благоустроена.

Горожане, которые выступают против строительства, указывают, что сквер — единственная зеленая зона в микрорайоне. Они уверены, что вслед за школой там появятся многоквартирные дома, а застройка зеленой зоны, в частности оврага у рукава реки Гуселки, грозит подтоплениями и оползнями.

Ольга Симонова