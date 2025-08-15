Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Если будет на то основание»

СКР изучит угрозы подполковника полиции защищавшим сквер от школы саратовцам

Председатель СК России Александр Бастрыкин обратил внимание на «инцидент» с участием сотрудника МВД в сквере «Территория детства» в Саратове. Подполковник Геннадий Болтышев во время несанкционированного собрания граждан, выступающих против строительства школы в сквере, заявил, что по закону может расстрелять людей, если будут на то основания. Высказывание возмутило депутата Госдумы Евгения Попова и журналистку Ксению Собчак; на защиту правоохранителя встали ветеран МВД и председатель Общественной палаты Саратовской области. Они пояснили, что полицейского спровоцировали протестующие, а его слова вырвали из контекста. При необходимости сотрудники применяют силу, в том числе оружие, напомнили в пресс-службе УМВД по региону и предостерегли горожан от несанкционированных собраний.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте с полицией в саратовском сквере

Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте с полицией в саратовском сквере

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Александр Бастрыкин затребовал доклад о конфликте с полицией в саратовском сквере

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Ленинском районе Саратова. Накануне, 13 августа, конфликт между полицией и выступавшими против строительства школы в сквере жителями попал на видео, которое растиражировали соцсети и пресса.

На кадрах подполковник полиции Геннадий Болтышев потребовал от граждан покинуть территорию сквера, в котором проводятся работы, и пообещал применить физическую силу в случае неподчинения. Одна из жительниц воскликнула: «Расстреляйте нас!». «Будет необходимость, я вас всех расстреляю. Если будет на то основание. Есть федеральный закон, в соответствии с которым я вправе применить физическую силу и в том числе огнестрельное оружие», — заявил подполковник Болтышев.

СУ СКР по Саратовской области проверит «инцидент», которому «даст надлежащую правовую оценку», о чем далее доложит председателю федерального ведомства Александру Бастрыкину.

За участие в несогласованных публичных мероприятиях законом установлена ответственность, к которой привлекают, в том числе с применением физической силы, сообщили в ГУ МВД по Саратовской области. «Сотрудник полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в готовность, если в создавшейся обстановке могут возникнуть основания для его применения»,— прокомментировали поведение так и не доставшего пистолет коллеги в пресс-службе регионального УМВД.

Депутат Государственной думы Евгений Попов выразил надежду, что полицейского уволят со службы.

«Давайте как-то стараться жить в стране, где полицейские с ничего не угрожают людям расстрелом», — написала журналистка и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня». Она пожелала, чтобы на ситуацию в родном регионе обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин и «кому надо пистон вставил».

Ветеран МВД Рифат Халиков, в свою очередь, осудил развернувшуюся в интернете травлю саратовского полицейского. По его словам, ситуация специально провоцировалась и накручивалась. «Разрешение на публичную акцию у инициативной группы нет и не было. Когда были привлечены правоохранительные органы, чтобы обеспечить безопасность, в том числе и этим людям, так сразу записали удобный ролик, вырвав из контекста и интерпретируя в свою сторону, и пустили гулять по интернету. Ну, те, кто кричал, чтобы их расстреляли, и провоцировал тем самым полицейских, остались за кадром, себя они не показали всему миру»,— подчеркнул полковник милиции в отставке.

«Если бы наши полицейские были столь жестокими и беспощадными, какими их сейчас пытаются выставить, то обсуждали бы все сейчас не их слова, а действия»,— также встал на сторону правоохранителя председатель Общественной палаты Саратовской области Борис Шинчук.

Конфликт вокруг строительства школы на 1100 мест в Ленинском районе начался минувшей весной, когда стало известно, что ее хотят построить на части сквера «Территория детства». Власти Саратова обосновали выбор тем, что ближайшая гимназия № 75 работает в две смены. За один из пригодных для школы участков собственник запросил у региона 500 млн руб. — до половины бюджета всего проекта, объяснял губернатор Роман Бусаргин. Также прорабатывался снос близлежащего гаражного массива, однако процедура изъятия могла затянуться на годы, и от этого варианта отказались. Территория сквера у Центра детского творчества (бывшего Дворца пионеров) оказалась единственным пригодным участком. Чиновники подчеркивают, что стройка затронет лишь «заброшенную часть» сквера без малых архитектурных форм, а историческая зона с Аллеей пионеров-героев сохранится и будет благоустроена.

Горожане, которые выступают против строительства, указывают, что сквер — единственная зеленая зона в микрорайоне. Они уверены, что вслед за школой там появятся многоквартирные дома, а застройка зеленой зоны, в частности оврага у рукава реки Гуселки, грозит подтоплениями и оползнями.

Ольга Симонова