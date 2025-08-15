Волгоградский суд арестовал подозреваемого в жестоком убийстве судьи в Камышине

Центральный районный суд Волгограда по ходатайству следствия и при поддержке прокуратуры Волгоградской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для 47-летнего Алексея Кибальникова, который признался в убийстве убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине. Арест продлится до 14 октября 2025 года.

Расследование уголовного дела, возбужденного по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство с особой жестокостью) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), контролирует областная прокуратура. Преступление произошло вечером 14 августа у здания Камышинского городского суда на Советской улице.

По данным следствия, около 17:00 40-летний федеральный судья Василий Ветлугин был убит с особой жестокостью при выходе из суда. Нападение включало нанесение огнестрельных и колото-резаных ран, в том числе отсечение полового органа и удар ножом в глаз. Подозреваемый, местный житель, был задержан сотрудниками МВД по горячим следам в тот же день.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 15 августа поручил исполняющему обязанности руководителя регионального СУ СКР Дмитрию Буравцеву подготовить доклад по этому резонансному делу. Следствие установило, что задержанным является 47-летний индивидуальный предприниматель Сергей Кибальников, занимающийся перевозками.

Между Срегеем Кибальниковым и погибшим судьей Ветлугиным существовали судебные отношения: в 2019 году судья удовлетворил иск бизнесмена к покупателю его катера. Одной из рассматриваемых следствием версий мотива убийства, по данным «Ъ», является ревность, так как супруга подозреваемого, Елена Кибальникова, работает секретарем в том же Камышинском городском суде, где служил погибший судья. По информации пресс-службы СУ СКР, подозреваемый уже признал вину.

Никита Маркелов